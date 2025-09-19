Sismo magnitud 5.8 remeció al norte del país: Este fue su epicentro - Chilevisión

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Durante la madrugada de este viernes se registró un fuerte sismo de magnitud 5.8 en la escala de Richter, el cual se sintió en la zona norte del país.

Según indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 01:55 horas y se ubicó 28 kilómetros al noreste de la localidad de Pica en la región de Tarapacá.

Los detalles del sismo en Pica

En esa misma línea, detallaron que el sismo tuvo una profundidad de 96 kilómetros.

Por otro lado, el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que continúa evaluando si hubo afección a personas, infraestructura o servicios básicos en la zona.

Finalmente, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Revisa las publicaciones de X: