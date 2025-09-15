Importante sismo remeció a Tarapacá: Esta fue la magnitud y el epicentro - Chilevisión

Un temblor sacudió a los habitantes del Norte Grande de Chile la tarde de este lunes.

Un sismo sacudió este lunes la zona norte del país, específicamente en la región de Tarapacá.

De acuerdo a Sismología de la Universidad de Chile, la magnitud del temblor fue de 4,9.

El mencionado organismo indicó que el epicentro se produjo a 57.44 km del norte de la comuna de Pica.

En concreto, el movimiento telúrico se produjo a las 17:56 horas.

En tanto que desde Senadpred indicaron que "SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".