Importante sismo remeció a Tarapacá: Esta fue la magnitud y el epicentro - Chilevisión

15/09/2025 18:23

Importante sismo remeció a Tarapacá: Esta fue la magnitud y el epicentro

Un temblor sacudió a los habitantes del Norte Grande de Chile la tarde de este lunes.

Publicado por CHV Noticias

Un sismo sacudió este lunes la zona norte del país, específicamente en la región de Tarapacá.

De acuerdo a Sismología de la Universidad de Chile, la magnitud del temblor fue de 4,9.

El mencionado organismo indicó que el epicentro se produjo a 57.44 km del norte de la comuna de Pica. 

En concreto, el movimiento telúrico se produjo a las 17:56 horas.

En tanto que desde Senadpred indicaron que "SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

