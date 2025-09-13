 Reportan fuerte sismo en Rusia: SHOA descartó tsunami en las costas de Chile - Chilevisión
Reportan fuerte sismo en Rusia: SHOA descartó tsunami en las costas de Chile
13/09/2025 07:40

Reportan fuerte sismo en Rusia: SHOA descartó tsunami en las costas de Chile

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", detalló Senapred en su cuenta de X.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó sobre un sismo de magnitud 7,5 en Rusia.

Según detalló el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), el movimiento telúrico ocurrió a las 23:37 horas del viernes 12 de septiembre y su epicentro tuvo lugar 119 kilómetros al este de Petropavlovsk de Kamchatka.

SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo en Rusia

La magnitud del movimiento telúrico provocó que Senapred evaluara si existía una posible alerta de tsunami en las costas de nuestro país; lo que fue descartado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).

"SHOA indicó que ha finalizado el proceso de modelación y análisis, determinando que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", detalló finalmente Senapred en su cuenta de X.

Revisa la publicación de X:

