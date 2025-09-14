Sismo sacudió la zona norte del país: Revisa la magnitud y su epicentro - Chilevisión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, servicios básicos o infraestructura a raíz del sismo.

Durante la mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 4,3 en la escala de Richter que sacudió la zona de Los Vilos en la región de Coquimbo.

El movimiento telúrico tuvo lugar a las 11:32 horas y su epicentro se registró 29 kilómetros la oeste de Pichidangui, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Los antecedentes del sismo en Pichidangui

En esa misma línea, la institución detalló que el sismo tuvo una profundidad de 25 kilómetros.

Finalmente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, servicios básicos o infraestructura.

Revisa la publicación de X: