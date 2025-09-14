 Sismo sacudió la zona norte del país: Revisa la magnitud y su epicentro - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso Audios: Reportan que Luis Hermosilla habría incumplido con su arresto domiciliario Cadem post debate: Así quedaron las preferencias presidenciales tras el evento televisivo Escolar fue golpeado por chofer de bus en Temuco tras problema con su TNE Detienen al Pastor Soto por atentado contra la autoridad a las afueras del Tedeum Evangélico Sismo sacudió la zona norte del país: Revisa la magnitud y su epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/09/2025 12:25

Sismo sacudió la zona norte del país: Revisa la magnitud y su epicentro

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, servicios básicos o infraestructura a raíz del sismo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este domingo se registró un sismo de magnitud 4,3 en la escala de Richter que sacudió la zona de Los Vilos en la región de Coquimbo.

El movimiento telúrico tuvo lugar a las 11:32 horas y su epicentro se registró 29 kilómetros la oeste de Pichidangui, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Los antecedentes del sismo en Pichidangui

En esa misma línea, la institución detalló que el sismo tuvo una profundidad de 25 kilómetros.

Finalmente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, servicios básicos o infraestructura.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Detienen al Pastor Soto por atentado contra la autoridad a las afueras del Tedeum Evangélico

Lo último

Lo más visto

Detienen al Pastor Soto por atentado contra la autoridad a las afueras del Tedeum Evangélico

Del acto partiparon el presidente Boric, distintas autoridades de gobierno, representantes del Congreso y aspirantes a La Moneda, entre otros invitados.

14/09/2025

En pleno acto de Fiestas Patrias: Apoderadas protagonizan brutal pelea en colegio de Puente Alto

La trifulca comenzó con dos mujeres, quienes verbalmente se agredían, pero después escaló hasta una pelea multitudinaria.

13/09/2025

Reportan muerte del protagonista de icónico viral chileno “Mira pa´adelante”

Sergio Areyuna, de 88 años, residía en la zona rural de Trovolhue, en la comuna de Carahue, región de La Araucanía.

14/09/2025

“Estoy en conversaciones”: Denisse Campos reveló la razón detrás de múltiple intervención estética

La empresaria se sometió a seis procedimientos estéticos tanto corporales como faciales, lo que , según explicó, estaría fuertemente relacionado con el área laboral.

14/09/2025