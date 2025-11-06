Sismo se registró este jueves en la región de Antofagasta: Revisa magnitud y epicentro - Chilevisión

Durante la tarde de este jueves, un temblor de mediana intensidad sacudió a la región de Antofagasta.

De acuerdo a datos actualizados del Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 19:27 horas con una magnitud de 3.9.

El movimiento telúrico se localizó a 13 kilómetros al norte de Tocopilla.

Hora Local: 2025/11/06 19:27:59, mag: 3.9, Lat: -21.98, Lon: -70.2, Prof: 30.6, Loc : 13.23 km al N de Tocopilla — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) November 6, 2025

Desde el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se descartaron eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.