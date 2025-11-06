 Sismo se registró este jueves en la región de Antofagasta: Revisa magnitud y epicentro - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | Caso Vivanco: CHV Noticias accedió a nuevos documentos bancarios de Gonzalo Migueles ¿A quiénes beneficiará el voto obligatorio? Pepe Auth analiza cómo se podría comportar el electorado Corte de luz afectó este jueves a 8 comunas de la región Metropolitana en medio de lluvias Sismo se registró este jueves en la región de Antofagasta: Revisa magnitud y epicentro Cambio de mando complica show de AC/DC: Delegación Presidencial solicitará reagendar fecha
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/11/2025 19:36

Sismo se registró este jueves en la región de Antofagasta: Revisa magnitud y epicentro

Durante la tarde de este jueves, un temblor de mediana intensidad sacudió a la región de Antofagasta.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este jueves, un sismo de menor intensidad se registró en el norte del país con epicentro en la región de Antofagasta.

De acuerdo a datos actualizados del Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 19:27 horas con una magnitud de 3.9.

El movimiento telúrico se localizó a 13 kilómetros al norte de Tocopilla.

Desde el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se descartaron eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Caso Vivanco: CHV Noticias accedió a nuevos documentos bancarios de Gonzalo Migueles

Lo último

Lo más visto

“Psicopatía del área de perversidad”: ExPDI analizó perfil de imputado por triple homicidio en La Reina

El prefecto (r) Mauricio Soto, exjefe de Equipo Táctico de la PDI, revisó los registros clave de la investigación. "Un llamado frívolo, no emite ninguna emoción", afirmó.

06/11/2025

¿Peligra la corona? Inna Moll respondió al polémico video en Miss Universo con alusión a drogas

La representante de Chile en el certamen de belleza que comenzó esta semana en Tailandia levantó diversas críticas por un trend de TikTok. Luego ofreció disculpas y explicó el origen del registro.

06/11/2025

“La sensatez está...”: JP Cretton opinó sobre Punta Peuco y arremetió contra candidato

El periodista y presentador de televisión celebró el decreto presidencial que esta semana transformó el centro penitenciario en uno común e hizo un llamado a "no perder el sentido común".

05/11/2025

Dictan sentencia contra padres que se concertaban para abusar de su hija en Ñuble: La niña murió

Los hechos ocurrieron entre los años 2021 y 2023 e incluso la menor llegó a estar embarazada, logrando abortar gracias a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

05/11/2025