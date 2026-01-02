SHOA descarta posibilidad de tsunami en Chile tras terremoto en México - Chilevisión

El fuerte movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.5 y afectó el centro y sur de la nación norteamericana.

Este viernes se registró un terremoto en México, el cual afectó el centro y sur de aquel país. El fuerte movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.5.

Esta situación generó preocupación en toda la zona del Pacífico por un eventual tsunami, motivo por el cual SHOA transmitió tranquilidad en la población.

A través de la cuenta de X de Senapred, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile descartó la posibilidad de este evento en territorio chileno.

"SHOA indica que las características del sismo magnitud 6.5, localizado 9 km al O de Ayutla, México; NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".