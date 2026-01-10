“Ser mayoría y volver a gobernar”: Jara reaparece con discurso en Fiesta de los Abrazos del PC - Chilevisión

Durante la jornada inaugural, la excandidata presidencial realizó un llamado a su sector de cara al rol que tendrán como oposición en el próximo gobierno de José Antonio Kast. "Los proyectos se construyen", indicó.

La excandidata presidencial, Jeannette Jara, reapareció públicamente en la nueva edición de la tradicional Fiesta de los Abrazos organizada por el Partido Comunista (PC).

Durante la primera de dos jornadas, la exministra del Trabajo llegó hasta el Estadio Popular Leonel Sánchez de Recoleta y tuvo palabras para referirse al proceso eleccionario y su derrota frente a José Antonio Kast en segunda vuelta.

"La derrota siempre es breve", indicó en una vocería difundida por el senador Daniel Núñez a través de su cuenta de X.

Jeannette Jara: "Nunca imaginé que iba a ser candidata"

En el marco de la jornada inaugural, Jara, que llegó acompañada de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se sinceró respecto a su periodo como candidata presidencial.

"Nunca me imaginé que iba a ser candidata, después no pensé que íbamos a ganar las primarias y las ganamos. Después fuimos a la primera vuelta y las ganamos, y después fuimos a la segunda vuelta y se puso difícil", indicó.

Finalmente, agregó que "la derrota siempre es breve. Hay que estar preparados para ser mayoría social y política y volver a gobernar".