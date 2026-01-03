Jeannette Jara y el PC reaccionan al ataque de EEUU en Venezuela: “Precedente muy peligroso” - Chilevisión

La exabanderada presidencial y su colectividad reaccionaron a través de redes sociales a la intervención militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Durante las últimas horas han seguido conociéndose reacciones tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

En nuestro país, el Partido Comunista fue de los primeros en referirse a la intervención militar, la que condenó y calificó como una "criminal agresión".

Mediante un comunicado, la tienda aseguró que se trata "de una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y estabilidad de la región".

"Chile conoce, por su propia historia, lo que significa la intervención norteamericana, que busca apropiarse de los países, de sus recursos naturales y de sus fuentes energéticas, vulnerando la sobernía de los pueblos", añadieron.

Bajo ese escenario, el PC hizo un llamado al gobierno a "actuar y pronunciarse con extrema urgencia ante esta grave situación" y exigió una convocatoria inmediata de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En lo que respecta a la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, la tienda exigió "que se reguarde de manera irrestricta la vida del presidente y su esposa".

"Todos los pueblos de América han sido agredidos. Todas las naciones del continente han visto amenazadas la paz y la convivencia regional producto de esta intervención militar (...) El gobierno de Donald Trump ha declarado la guerra no solo a Venezuela, sino también a los pueblos del mundo", cerraron.

El Partido Comunista de Chile rechaza y condena enérgicamente la criminal agresión del gobierno de los Estados Unidos, ordenada por Donald Trump, en contra de Venezuela y su gobierno. pic.twitter.com/6ANxjKZQBZ — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) January 3, 2026

Jeannette Jara se suma a las condenas al ataque de EEUU en Venezuela: "Precedente muy peligroso"

La excandidata presidencial, Jeannette Jara, se sumó a la postura de su partido y declaró que "EEUU ha violado el derecho internacional atacando Venezuela".

A través de X, la exabanderada sostuvo que "aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países".

"Resolver conflictos a fuerza y fuego imponiendo una agenda unilateral es un grave retroceso democrático y del sistema internacional", cerró en su tuit.