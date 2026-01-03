 Jeannette Jara y el PC reaccionan al ataque de EEUU en Venezuela: “Precedente muy peligroso” - Chilevisión
03/01/2026 13:10

Jeannette Jara y el PC reaccionan al ataque de EEUU en Venezuela: “Precedente muy peligroso”

La exabanderada presidencial y su colectividad reaccionaron a través de redes sociales a la intervención militar estadounidense en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Publicado por CHV Noticias

Durante las últimas horas han seguido conociéndose reacciones tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

En nuestro país, el Partido Comunista fue de los primeros en referirse a la intervención militar, la que condenó y calificó como una "criminal agresión".

Mediante un comunicado, la tienda aseguró que se trata "de una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y estabilidad de la región".

"Chile conoce, por su propia historia, lo que significa la intervención norteamericana, que busca apropiarse de los países, de sus recursos naturales y de sus fuentes energéticas, vulnerando la sobernía de los pueblos", añadieron.

Bajo ese escenario, el PC hizo un llamado al gobierno a "actuar y pronunciarse con extrema urgencia ante esta grave situación" y exigió una convocatoria inmediata de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En lo que respecta a la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, la tienda exigió "que se reguarde de manera irrestricta la vida del presidente y su esposa".

"Todos los pueblos de América han sido agredidos. Todas las naciones del continente han visto amenazadas la paz y la convivencia regional producto de esta intervención militar (...) El gobierno de Donald Trump ha declarado la guerra no solo a Venezuela, sino también a los pueblos del mundo", cerraron.

Jeannette Jara se suma a las condenas al ataque de EEUU en Venezuela: "Precedente muy peligroso"

La excandidata presidencial, Jeannette Jara, se sumó a la postura de su partido y declaró que "EEUU ha violado el derecho internacional atacando Venezuela".

A través de X, la exabanderada sostuvo que "aunque algunos lo celebren hoy, estos hechos generan un precedente muy peligroso para la soberanía de los países".

"Resolver conflictos a fuerza y fuego imponiendo una agenda unilateral es un grave retroceso democrático y del sistema internacional", cerró en su tuit.

