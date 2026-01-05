Senapred decreta alerta roja para la ciudad de Chonchi por incendio forestal: Hay amenaza a viviendas - Chilevisión

Las llamas devastaron rápidamente la zona, por lo que el incendio forestal pasó de una alerta amarilla a roja en un lapsus de 30 minutos.
Durante la noche de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja por incendio forestal para la ciudad de Chonchi, Chiloé, en la región de Los Lagos.
El incendio fue denominado "Nahuiltad" y amenaza a viviendas, personas e infraestructura crítica, debido a la rapidez con la que se ha devastado la superficie.
Según el reporte de Senapred, el incendio se encuentra en combate y actualmente ha consumido 5.5 hectáreas, por lo que pasó de una alerta amarilla a roja en media hora.
Al respecto, en la zona se desplegaron tres brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), dos técnicos, un helicóptero y un camión aljibe de la misma institución.
Finalmente, Carabineros y una brigada de la empresa eléctrica SEASA llegaron hasta la zona, donde también está trabajando Bomberos de las ciudades de Castro y Chonchi para poder controlar la emergencia.
#SENAPREDLosLagos Monitoreo #Alerta Roja para la Comuna de Chonchi por incendio forestal. Más información en: https://t.co/yNjS5sQQJ3 pic.twitter.com/vFfhyBGtjR
#SENAPREDLosLagos Monitoreo #Alerta Roja para la Comuna de Chonchi por incendio forestal. Más información en: https://t.co/yNjS5sQQJ3 pic.twitter.com/vFfhyBGtjR— SENAPRED (@Senapred) January 4, 2026
⭕️#Balance / Estos son los incendios forestales que se encuentran en combate hasta las 19:10 horas de hoy domingo 4 de enero de 2026:
▶️Incendio Nahuiltad, comuna de Chonchi, Región de Los Lagos.
Superficie preliminar: 1 hectárea afectada.
Alerta Roja.
▶️Incendio El Retiro,… pic.twitter.com/tBaZfqMlNo
⭕️#Balance / Estos son los incendios forestales que se encuentran en combate hasta las 19:10 horas de hoy domingo 4 de enero de 2026: