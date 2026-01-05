 Senapred decreta alerta roja para la ciudad de Chonchi por incendio forestal: Hay amenaza a viviendas - Chilevisión
05/01/2026 08:19

Senapred decreta alerta roja para la ciudad de Chonchi por incendio forestal: Hay amenaza a viviendas

Las llamas devastaron rápidamente la zona, por lo que el incendio forestal pasó de una alerta amarilla a roja en un lapsus de 30 minutos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja por incendio forestal para la ciudad de Chonchi, Chiloé, en la región de Los Lagos.

El incendio fue denominado "Nahuiltad" y amenaza a viviendas, personas e infraestructura crítica, debido a la rapidez con la que se ha devastado la superficie.

¿Qué dijo Senapred sobre el incendio en Chonchi?

Según el reporte de Senapred, el incendio se encuentra en combate y actualmente ha consumido 5.5 hectáreas, por lo que pasó de una alerta amarilla a roja en media hora.

Al respecto, en la zona se desplegaron tres brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), dos técnicos, un helicóptero y un camión aljibe de la misma institución.

Finalmente, Carabineros y una brigada de la empresa eléctrica SEASA llegaron hasta la zona, donde también está trabajando Bomberos de las ciudades de Castro y Chonchi para poder controlar la emergencia.

Revisa las publicaciones de X:

