"Ya no tengo ropa": Vecinas de ex toma en Lo Barnechea denunciaron filtraciones en departamentos nuevos

Durante la jornada de este miércoles, vecinas de la comuna de Lo Barnechea denunciaron filtraciones de lluvia en departamentos nuevos que fueron entregados en diciembre del 2023 para los locatarios que vivían en la toma Juan Pablo ll.

Hasta el lugar acudió la municipalidad de esa comuna, quienes pusieron bolsas de nylon y arena a modo de protección, sin embargo, la medida ha provocado que el agua escurra por los pasillos interiores de los edificios.

"Me siento mal, tengo 80 años, estoy esperando una operación y mi casa está toda mojada. Yo ni en el campamento tuve este problema, lo tuve aquí, ahora", expresó al equipo de CHV Noticias Irine Robles, propietaria de uno de los departamentos.

"Se me entró el agua hasta la cocina y ya no tengo nada de ropa porque tengo que poner mi ropa, que ya no tengo qué ponerme y ahora tengo un cubrecama ahí porque se sigue pasando el agua", agregó.

En esa misma línea, Bernardita, otra de las vecinas del lugar, acusó que la construcctora se ha hecho presente en el lugar, pero no se han realizado los arreglos a las zonas en las que se producen las filtraciones.

"Creo que han venido pero se dan la vuelta, ven lo que está pasando y se van. Porque vinieron a arreglar unos techos. Se subieron, los miraron y se fueron y no quedaron solucionados", complementó.