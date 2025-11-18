 Reportan masivo corte de luz por incendio en mall chino de Viña del Mar: 50 mil clientes afectados - Chilevisión
18/11/2025 15:03

Reportan masivo corte de luz por incendio en mall chino de Viña del Mar: 50 mil clientes afectados

El siniestro inició en un sector de bodegas del centro comercial. Tras conocerse la emergencia, ocho compañías de Bomberos se desplegaron en la zona.

Publicado por CHV Noticias

Un incendio registrado al interior de un mall chino en Valparaíso en horas de esta mañana provocó un importante corte de luz en la región.

De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 14 horas se reportaron 50 mil clientes sin luz.

La mayoría de las viviendas damnificadas corresponden a la comuna de Viña del Mar, seguida de Villa Alemana, Quilpué y San Esteban. 

A las 15 horas se actualizó la cifra total, consignando la disminución de clientes afectados, aunque aún superando la cifra de 46 mil en Viña del Mar, principal comuna afectada por el siniestro.

