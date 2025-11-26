“Sentí una corriente”: El relato de paciente sometido a electroshock sin anestesia en hospital de Valparaíso - Chilevisión

CHV Noticias conversó con la madre de Benjamín, un joven que fue sometido a 5 sesiones de electroshock sin anestesia en el Hospital Psiquiátrico del Salvador. También accedió a parte del relato que entregó a su abogado.

Una denuncia sacudió en 2022 al sistema de salud chileno: la exministra de la cartera, Begoña Yarza, causó controversia al afirmar que en el hospital psiquiátrico del Salvador en Valparaíso se había aplicado electroshock sin anestesia a los pacientes.

Uno de ellos decidió llevar su historia ante la justicia y en exclusiva, su madre habló en su representación con Reportajes de CHV Noticias , ya que aún vive con las consecuencias del procedimiento.

Habla madre de joven que tuvo terapia sin anestesia

"Yo escuché el relato de mi hijo cuando habló con el abogado", comenzó su relato Carolina Ramírez. "Ahí por primera vez entendí lo que había pasado", dijo, en alusión a las cinco terapias a las que fue sometido en el recinto de salud.

"A mí Benjamín hasta el último momento nunca me quiso dar ningún detalle porque siempre ha sido cuidadoso de no generarme dolor", expresó junto con añadir que "imagínate para mí haber autorizado algo, de alguna manera, para que sí le generaran dolor y sufrimiento".

Antes de que iniciaran las sesiones, aseguró, el médico le dijo que su hijo "no estaba respondiendo a un tratamiento" para una enfermedad que optó por no detallar en la entrevista. Por lo mismo, el profesional la llamó de manera insistente para hablar por primera vez sobre la terapia electroconvulsiva.

"Pasan dos días y me vuelve a llamar insistentemente que necesita hablar conmigo, porque es necesario hacer esa terapia para poder ayudarlo. Yo le digo 'qué terapia'. Él me dice que es electroshock", recordó.

La madre firmó el consentimiento correspondiente sin saber que se aplicaría sin cumplir la norma técnica. En total fueron cinco sesiones las que fueron a realizadas a Benjamín sin anestesia.

Así fueron las terapias electroconvulsivas, según víctima

La madre de Benjamín explicó que su hijo fue puesto con una bata sobre una camilla. "Llegaba a una sala donde había una mesa, un escritorio con una silla, y había una cajita metálica con perillas y cosas", detalló.

"Le ponían chupones en la frente, en los pies, en las manos, en las muñecas. Le ponían algo en la boca y una vía, pero a él no le inyectaban algo. Sí el se acuerda que el enfermero giraba la perilla y él se iba a negro", contó.

CHV Noticias también tuvo acceso a parte de la declaración textual de Benjamín:

"(...) Me ubicaban en una camilla, luego me amarraban las manos, abrían la camisa, colocaban gel y electrodos en el pecho y en la cabeza —en sienes y frente—. Hasta ese minuto estaba consciente, y lo recuerdo vívidamente. No obstante, en seguida, al girarse unas perillas de un aparato o máquina que estaba detrás mío, inmediatamente sentí una corriente, la que me hizo perder la consciencia y memoria. En ningún momento me aplicaron anestesia o algo parecido".

El tratamiento no se completó y fue abruptamente cancelado no solo para Benjamín, sino que para todos los pacientes del hospital que estaban recibiendo terapia electroconvulsiva.

Familia interpuso querella por apremios ilegítimos

Carolina subrayó que su hijo había decido conceder una entrevista, sin embargo, declinó la noche anterior. "Empezó con la ansiedad, le generó angustia porque él recordar todas estas situaciones (...), él lo vivió, él fue el que sufrió los golpes, el dolor de cuerpo".

Entre los años 2016 y 2021, se realizaron 1.049 sesiones de terapia electroconvulsiva sin anestesia a 116 pacientes, entre ellos estaría Benjamín. Por lo mismo es que junto a su familia interpuso una querella por apremios ilegítimos.

"Nuestra acción penal lo que busca es que se investigue, que se esclarezca, que se persiga a los responsables y que se les condene", declaró Esteban Elórtegui. abogado probono de Fundación La Matriz.

"Sin perjuicio de que hoy no existe este tratamiento en el hospital de Playa Ancha, hay que añadir algo, que el hospital del psiquiátrico del Salvador de Playa Ancha, dentro de los servicios que ellos prestan o prestaban, no estaba el tratamiento electroconvulsivo", advirtió.