Reestablecen Línea 4 del Metro de Santiago tras interrupción por persona en la vía - Chilevisión

Metro de Santiago informó a través de sus redes sociales que la Línea 4 que conecta las comunas de Providencia y Puente Alto ha vuelto a estar operativa.

Cabe señalar que este servicio estuvo interrumpido por una persona en la vía, lo que obligó a que funcionara solo desde Las Torres a Plaza de Puente Alto.

Las estaciones que se cerraron fueron: Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Simón Bolivar, Plaza Egaña, Los Orientales Grecia, Los Presidentes y Quilín.

Tras los respectivos protocolos, Metro informó que la Línea 4 ha vuelto a estar operativa al 100%.