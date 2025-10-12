Rebajan condena de hombre que mató con 97 apuñaladas a joven madre en La Serena - Chilevisión

Novoa debía cumplir al menos 40 años sin beneficios dentro de la cárcel. Ahora, al reducirse su condena, también se le permitiría acceder a beneficios penitenciarios a futuro.
La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena dictó una sentencia de reemplazo que rebaja la condena de Francisco Novoa Ibaceta, culpable por el asesinato de Camila Rojas en 2024 y el homicidio frustrado de su hija de 5 años.
En julio de 2024, Novoa, quien era vecino de Camila, ingresó utilizando un elemento cortopunzante a la vivienda de la víctima, apuñalándola 97 veces y a su hija en 15 oportunidades. Reconoció haber consumido drogas y afirmó que sintió "la necesidad de atacar".
Francisco fue condenado a presidio perpetuo calificado por el homicidio de Camila y a 20 años de presidio efectivo por el homicidio frustrado calificado de su hija en un fallo unánime donde se hizo hincapié en que las víctimas estaban dormidas e indefensas.
Sin embargo, la defensa de Novoa presentó un recurso de nulidad que fue acogido parcialmente por la Corte de Apelaciones, rebajando las penas, pero manteniendo la calificación jurídica de ambos delitos.
En la sentencia de reemplazo no se niega la autoría de Novoa en el crimen, pero sí considera que no se ameritaba la sanción más severa para su responsabilidad penal. Se menciona que tenía irreprochable conducta anterior y se disminuye la pena considerando que la agravante de haber cometido el delito en la vivienda de Camila, se compensa con haber colaborado en la investigación.
Así, el presidio perpetuo calificado se reemplazó por 20 años de presidio mayor en su grado máximo por la muerte de Camila Rojas y una pena que se redujo de 20 a 15 años de presidio mayor en su grado medio por el homicidio frustrado de la hija de la víctima, sumando así 35 años de cárcel.
Aunque la pena debe cumplirse de manera efectiva, sucesiva e iniciando por la más grave, la rebaja de condena implica que Novoa cumplirá menos tiempo recluido y ahora podría acceder a beneficios penitenciarios.
Esto, debido a que la condena inicial implicaba al menos 40 años de reclusión, sin beneficios. Ahora, cumplirá una pena menor y dependiendo de los informes de Gendarmería, sumado a su comportamiento, podrá optar a beneficios.