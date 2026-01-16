Proyecto de eutanasia sigue estancado: ¿En qué está en el Congreso y en qué consiste? - Chilevisión

Pese a que el presidente Boric la había puesto urgencia legislativa, la iniciativa aún no ha sido votada en el Senado. Uno de sus impulsores apuntó a la oposición de "impedir que este proyecto vea la luz". Revisa en qué está le proyecto.

El Proyecto de Ley de Eutanasia quedó fuera de tabla en la Sala del Senado esta semana, pese a que se proyectaba su discusión y continuar sus trámites en el Congreso.

Sin embargo, la moción aún no ha podido ser discutida ni votada en la sala, lo que hace complicado que la iniciativa vea la luz durante lo que queda del actual gobierno.

Fue en septiembre de 2025 cuando el presidente Gabriel Boric le puso urgencia legislativa. La semana pasada elevó la discusión a urgencia inmediata, es decir, con un plazo de 6 días, plazo que terminó este miércoles 14 de enero. Sin embargo, no se cumplió.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Al respecto, el diputado y uno de los impulsores del proyecto desde 2014, Vlado Mirosevic (PL), sostuvo a CHV Noticias que "estamos ante el primer veto desde las sombras de José Antonio Kast como presidente electo".

El legislador, quien hace una década ha empujado la discusión, añadió que "los jefes de bancada de la UDI, de RN, de Republicanos y de Evópoli han impedido que este proyecto vea la luz", por lo que -según Mirosevic- habrían "violado completamente las urgencias que el Ejecutivo le ha puesto".

Durante esta misma semana, el diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano) salió al paso de las críticas y apuntó que “frente a proyectos que no cuentan con todo el apoyo, están tratando de buscar responsables en esa materia".

¿En qué consiste el Proyecto de Ley de Eutanasia?

El proyecto de Ley de Eutanasia que está en el Congreso cuenta con dos principales causales para su aplicación.

Una de ellas hace referencia a las enfermedades terminales, es decir, cuando el tiempo de vida restante es de 6 meses. La segunda, son las degenerativas que generan un dolor físico extremo.

Junto a lo anterior, otros requisitos son: