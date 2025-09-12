“Está muerto en vida”: Vlado Mirosevic denuncia en PDI a Pastor Soto tras nuevo ataque con ataúd en el Congreso - Chilevisión

Cabe señalar que esta no es la primera vez, ya que Soto ataca constantemente a Mirosevic por ser impulsor del proyecto de ley de Eutanasia.

Un nuevo capítulo se sumó a la controversia que sostiene el Pastor Soto contra el diputado Vlado Mirosevic luego de que el activista evangélico se instalara frente al Congreso con un ataúd y un cuadro con foto del parlamentario.

"Este es el que está muerto en vida, Vlado Mirosevic, este es un miserable, corrupto… Lo que siembra cosecha y este señor está impulsando un proyecto de ley asesino para quitarle la vida a un pobre enfermo terminal", afirmó.

Por esto, el militante del partido Liberal de Chile, publicó vía redes sociales que denunciará a Soto en la PDI.

"Hoy nuevamente presentaré en PDI una denuncia contra el "pastor" Soto. Ya son varias las ocasiones donde me amenaza. No es posible que por promover la ley de Eutanasia pongan tu ataúd fuera del Congreso. ¡Hasta cuándo!", escribió.

Hoy nuevamente presentaré en PDI una denuncia contra el “pastor” Soto. Ya son varias las ocasiones donde me amenaza. No es posible que por promover la ley de #Eutanasia pongan tu ataúd fuera del Congreso. ¡Hasta cuándo! pic.twitter.com/V43Y0vIpy7 — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) September 11, 2025

Vlado Mirosevic ya había acusado anteriores ataques

En abril pasado, Mirosevic publicó un video con un emplazamiento con amenazas que realizó el líder religioso mientras tomaba café.