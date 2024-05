"No es lo mismo ser...": Presidente Boric respondió a ilustración chilena que apuntaba a su "metamorfosis"

Como diputado, Presidente de la República, Winnie The Pooh y Carabinero, fueron algunos de los "personajes" que ilustraron en la alusión al presidente Boric y su desarrollo desde que ingresó a la política.

El presidente Gabriel Boric respondió este miércoles a un particular posteo en Instagram sobre la "metamorfosis" de su figura, realizado por la ilustradora chilena Javiera Ortega, alias “Holamirona”.

En esta misma instancia, contestó a una persona descontenta con el "cambio de personaje" que ha tenido el Mandatario desde que llegó a la política.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La metamorfosis de Gabriel Boric

"La metamorfosis /¡seguimos (cambiando)! #gabrielboric. Hace una semana les pregunté por historias cuál era el mejor título para esta viñeta o ilustra y me llevé una grata sorpresa, cuanta creatividad amig@s, muchas gracias. Me llegaron más de 60 nombres muy chistosos", partió diciendo en la publicación.

Sobre la misma, indició que"acá anoté algunos, los que se repitieron y anoté otros que me encantaron, como ''La corbata daba lo mismo' o 'el camaleón', o '¿qué tipo de Boris eres según tu signo?', ''Boris types' , etc. Si se me va alguno, disculpen, póngale, no más".

VER MÁS SOBRE GABRIEL BORIC

Cabe destacar que la ilustración de la artista, está compuesta por 9 "tipos" del presidente Boric, ya sea como diputado, Presidente de la República, Winnie The Pooh y Carabinero, entre otras.

Ante esto, Boric respondió a la creadora,"está bueno. Desafiante pensar que puede venir a tus ojos (me imagino el último expresa esa incertidumbre) Un abrazo". Dicho mensaje fue contestado por la creadora, quien agradeció el humor del aludido.

"Cuando uno deja de reírse de uno mismo, está muerto. Un abrazo y felicitaciones por tu pega", cerró el Mandatario.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

No obstante, entre los más de 300 comentarios de la publicación, una persona etiquetó al Presidente y comentó:"Es que nos has defraudado demasiado en esta metamorfosis".

“Lo entiendo. No es lo mismo ser activista/dirigente de una causa particular, legítima, ni diputado, a ser Presidente de todos los chilen@s. La diferencia en las responsabilidades implica asumir, cambiar, pero sin nunca abandonar los principios. Yo no olvido por qué llegamos hasta aquí, aunque por diferentes circunstancias (condiciones materiales, correlación de fuerzas, disputas perdidas o errores propios), no podamos hacer todo lo que querríamos hacer. Pero hay que seguir trabajando con las convicciones firmes. Saludos”, fue la respuesta de Gabriel Boric.

Revisa aquí la publicación de Instagram: