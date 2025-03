Pdte. Boric a afectados por incendios forestales en el sur: “Tengan certeza de que no les vamos a dejar” - Chilevisión

El mandatario abordó los resultados que han tenido los siniestros en las regiones de La Araucanía y Biobío e hizo un llamado a la responsabilidad ante las olas de calor.

El presidente Gabriel Boric se refirió a los incendios forestales que están afectando al sur del país, abordando el accionar del gobierno e hizo un llamado al cuidado y responsabilidad producto de las olas de calor.

Los siniestros han afectado a distintas zonas de las regiones de La Araucanía y Biobío, lo que activó las alertas de evacuación SAE que ya tienen a más de un centenar de personas albergadas.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

El mandatario instruyó que "todo el gobierno esté desplegado en el marco de estos incendios y que estemos con los afectados y sus familias".

Presidente Boric hizo un llamado al cuidado y responsabilidad ante olas de calor para evitar incendios forestales

El presidente Gabriel Boric, además, dedicó varios minutos a hacer un llamado al cuidado y la responsabilidad de la gente de las zonas afectadas para evitar la propagación de las llamas y la aparición de nuevos focos.

"Hemos tenido una temporada con muchos incendios, pero que hemos logrado controlar a tiempo, esto es producto del fortalecimiento que hemos hecho tanto de Conaf y Senapred, y también de la colaboración entre sectores público y privado", dijo, haciendo un claro guiño a los presentes del evento.

Enseguida, puntualizó en que "es muy importante poder prevenir los incendios, se puede, son en su grandísima mayoría responsabilidad humana. Quiero insistir, en momentos de olas de calor, no realizar quemas, ser cuidadoso, no realizar fogatas en sitios no autorizados y seguir las instrucciones de las autoridades".

"Sepan que vamos a seguir desplegados en la zona y tengan certeza de que no les vamos a dejar", concluyó en su intervención.