Denuncian a diputado por presunto abuso sexual contra exasesora: Ya presentaron una querella - Chilevisión

Desde el SernamEG informaron que desde enero se encuentran prestando ayuda psicosocial y jurídica a la denunciante del diputado Cosme Mellado. La causa se mantendrá bajo reserva mientras dure la investigación.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) presentó una querella en contra del diputado Cosme Mellado (Partido Radical) por un presunto caso de abuso sexual en contra de su exasesora de legislativa.

La acción fue presentada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso por hechos que habrían ocurrido durante 2023 y 2024.

“Como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género presentamos una querella en contra del diputado Cosme Mellado, esto a partir de una denuncia de violencia de género”, detalló Priscilla Carrasco, directora nacional del SernamEG.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Queremos señalar que hemos apoyado y acompañado a la víctima desde enero de este año, desde una perspectiva psicosocial y también a través de la representación jurídica”, agregó.

La querella fue acogida a tramitación por el Ministerio Público y la causa tendrá carácter reservado mientras dure la investigación.

Caso de abuso

Según el documento al que tuvo acceso Radio Bío Bío, los hechos ocurrieron entre 2023 y 2024, cuando el diputado Mellado realizó conductas de connotación sexual en contra de la asesora, con las que “tensionaba los límites de lo profesional con lo personal”.

“Comenzó con actitudes degradantes y vulneradoras, principalmente en la esfera de la sexualidad”, detalla el documento.