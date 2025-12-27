Por llamar a la “autodeterminación de Rapa Nui”: Cancillería reprende a embajadora en Nueva Zelanda - Chilevisión

La exdirectora general de Ceremonial y Protocolo compartió un polémico llamado a través de redes sociales que debió ser borrado luego de la advertencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, fue reprendida por Cancillería tras realizar un polémico llamado a través de sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, la embajadora compartió una fotografía en la que se podía leer un cartel que decía “libre determinación por la nación Rapa Nui”.

Sin embargo, la polémica se generó luego de que Pakarati agregara en su historia el mensaje de “Self-determination for Rapa Nui”, que traducido significa "autodeterminación para Rapa Nui".

De acuerdo a información consignada por La Tercera, tras la publicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) tomo acciones diplomaticas al respecto.

"El 24 de diciembre se tomó conocimiento de la foto publicada, ese mismo día fue reprendida. Ella se excusó, reconoció el error y sacó la foto de las redes sociales", indicó el medio citando a cancillería. .

Sobre la trayectoria de Manahi Pakarati

Previo a ser designada como embajadora, fue cónsul en Nueva Zelandia, como parte de la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y en la Embajada de Chile en México.

Posterior a eso, ejerció el cargo de directora general del Ceremonial y Protocolo. Fue en ese periodo donde se dio a conocer públicamente durante las primeras ceremonias del presidente Gabriel Boric.

Dentro de la capital, ejerció en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la Dirección General Consular y las direcciones geográficas de Asia Pacífico, de Europa y de América del Norte.