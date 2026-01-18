 Emergencia en zona sur: Plataformas de monitoreo satelital muestran magnitud de los incendios - Chilevisión
18/01/2026 12:10

Emergencia en zona sur: Plataformas de monitoreo satelital muestran magnitud de los incendios

Mapas satelitales y plataformas meteorológicas permiten visualizar en tiempo casi real los múltiples focos de incendio que afectan a Ñuble y Biobío, regiones que se mantienen bajo Alerta Roja por la emergencia forestal.

Publicado por CHV Noticias

La emergencia por incendios forestales que afecta a la zona sur del país mantiene en alerta a equipos de emergencia e institucionales para hacer frente a la crisis, con focos activos que han alcanzado sectores urbanos y obligado a decretar Alerta Roja y estado de excepción constitucional de catástrofe en regiones como Ñuble y Biobío.

El avance del fuego ha provocado evacuaciones masivas, daños en viviendas y 16 víctimas fatales, además de un amplio despliegue de recursos terrestres y aéreos para enfrentar la emergencia. 

De acuerdo con los balances oficiales, los incendios han consumido más de 8.500 hectáreas entre ambas regiones, con siniestros de gran magnitud en comunas como Bulnes, Ránquil, Concepción, Laja y Penco.

En este escenario, plataformas de monitoreo satelital han permitido dimensionar visualmente la magnitud de la emergencia, mostrando múltiples focos de calor activos distribuidos en amplias zonas del sur del país.

Una de estas herramientas es Windy, plataforma de visualización meteorológica que integra datos de viento, temperatura y humedad, junto con una capa de incendios activos, lo que permite analizar cómo las condiciones climáticas influyen en la propagación del fuego.

Otra plataforma clave es NASA FIRMS, sistema de monitoreo satelital que detecta focos de calor en tiempo casi real mediante sensores espaciales, entregando una imagen directa y actualizada de la ubicación aproximada y extensión de los incendios forestales.

En el caso de FIRMS, el mapa muestra directamente los focos de calor detectados por satélite y es clave hacer zoom sobre la zona para identificar los puntos activos. En Windy, en tanto, es necesario activar manualmente la capa “Fires” en el menú de capas y acercarse al territorio afectado

Revisa aquí cómo se ven estas plataformas

FIRMS

Windy

