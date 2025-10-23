Nuevo accidente de furgón escolar con vehículo particular deja personas lesionadas en Conchalí - Chilevisión

Las personas fueron trasladadas a centros asistenciales y el tránsito se encuentra suspendido en el sector.

A través de su cuenta de X, Transporte Informa Región Metropolitana informó que se encuentra el tránsito suspendido en el cruce de Víctor González con Parral en la comuna de Conchalí.

Esto se debió a una colisión que involucró a un furgón escolar con un vehículo particular. Por el impacto resultaron lesionadas varias personas, las que fueron trasladadas a centros asistenciales.

En conversación con Radio Bío Bío, el teniente coronel Gabriel Villanueva dijo que hasta el momento se puede confirmar que una niña se encuentra con lesiones de carácter grave, "al parecer con la pérdida de una pieza dental".

Además, indicó que en el furgón iban al menos cinco niños, quienes "ya fueron trasladados para verificar sus lesiones". Al igual que las dos personas que transitaban en el vehículo particular.