No llegaron los examinadores: Aplicación del Simce se reprogramará en algunos colegios y anuncian sanciones - Chilevisión

La agencia de calidad señaló que está haciendo todos los análisis jurídicos para cursar las multas y sanciones respectivas contra la empresa Infer, encargada de aplicar la prueba en la RM.

Este miércoles 22 de octubre comenzó la rendición del Simce 2025 de 8° básico, en un universo de más de 9.000 cursos, de los cuales se han aplicado de forma normal en el 97% de los cursos. No obstante, se presentaron algunos incumplimientos por parte del proveedor Infer, que afectó la aplicación en algunos establecimientos de algunas comunas de la Región Metropolitana.

En este contexto, la Agencia de Calidad determinó la suspensión de la aplicación para ambos días para los establecimientos de la Región Metropolitana en los que no llegaron los examinadores/as y en donde se generó el corte de agua en la zona norte.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Para los establecimientos afectado se anunció que se reprogramará la aplicación de la prueba en sesiones complementarias en fechas que se acuerden con las entidades sostenedoras respectivas, para resguardar que todos los y las estudiantes puedan rendir en óptimas condiciones, demostrando el logro de sus aprendizajes adquiridos a lo largo del año escolar resguardando la validez y comparabilidad de los datos.

Se evalúan sanciones

Respecto al incumplimiento del proveedor, la institución está haciendo todos los análisis jurídicos para cursar las multas y sanciones respectivas de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación, afectando el proceso de rendición de este año.

El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación señaló “En el 97% de los cursos se está aplicando la evaluación con normalidad. A su vez, como institución estamos evaluando las sanciones más altas correspondientes al proveedor INFER que tenía a su cargo la aplicación en la Región Metropolitana. La evaluación será reprogramada en sesiones complementarias en coordinación con los sostenedores, resguardando que las y los estudiantes puedan rendir en las mismas condiciones que el resto de las regiones, en donde se ha desarrollado con normalidad el proceso”.