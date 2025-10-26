Niño de 11 años muere tras caer desde décimo piso en Las Condes - Chilevisión

El departamento sí contaba con mallas de seguridad, sin embargo, un sector del inmueble no contaba con esta protección.

La tarde de este sábado se reportó la muerte de un menor de edad de once años, esto luego de que cayera desde el décimo piso de un edificio en la comuna de Las Condes.

Según antecedentes recabados por la PDI, el menor estaba dentro de un departamento junto a su padre, la pareja de este y una niña de tres años. En un momento, los adultos perdieron de vista al niño y, tras el aviso de los vecinos, se percataron de que había caído desde el inmueble.

Si bien el departamento contaba con mallas de seguridad en sus ventanas, había un sector sin protecciones, lo que facilitó su caída.

Vecinos relataron que el único punto sin malla corresponde al ducto de ventilación ubicado en la parte superior de la logia.

Por instrucción de la Fiscalía, la Policía de Investigaciones se trasladó al sitio para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las circunstancias del hecho. Hasta el momento, no existen indicios que apunten a la participación de terceros.