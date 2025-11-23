“Mucha gente odiaba a mi marido en su unidad”: Viuda de carabinero muerto en Ercilla descarta suicidio - Chilevisión

La esposa del teniente Robert Ruiz cuestiona la versión oficial que apunta a un suicidio dentro de la unidad COP de Pailahueque y pide que la investigación pase al Ministerio Público.

La muerte del teniente de Carabineros Robert Ruiz Yáñez (35), ocurrida el 15 de noviembre en la Segunda Comisaría COP de Pailahueque, ha despertado dudas para su familia. Mientras la institución sostiene que el funcionario se quitó la vida mientras era entrevistado por la pérdida de un fusil, su viuda rechaza esa versión y pide que la investigación salga de la justicia militar.

Según el documento del Servicio de Asuntos Internos (SAICAR), Ruiz habría intentado arrebatar el arma a un funcionario durante la entrevista para luego dirigirse a la sala del telefonista, donde presuntamente tomó su arma y “se disparó en la cabeza”.

Su viuda, María José Henríquez, conversó con Biobio y aseguró que su esposo no mostraba señales de crisis ni tenía motivos para quitarse la vida. Sobre la fatal jornada, relató que hablaron por videollamada cerca de las 21:30 y que lo vio tranquilo, acompañado de colegas y actuando con completa normalidad. “Mi esposo no se mató”, afirma.

Inspección en casa familiar el mismo día de su muerte

Minutos después de esa videollamada, Henríquez recibió en su casa una visita de funcionarios de SAICAR con una orden de registro. Intentó llamar a Ruiz, pero uno de sus teléfonos sonó una vez y luego fue apagado. Ella cree que en ese momento Carabineros ya sabía de la gravedad del hecho, pero no se lo comunicaron.

La viuda sostiene que varios elementos del procedimiento no coinciden con la versión institucional. Asegura que al día siguiente el lugar donde habría ocurrido el disparo no estaba acordonado ni resguardado como sitio del suceso. También cuestiona que el vehículo de su esposo fuera periciado más de una vez y que se resistieran a entregarlo de inmediato.

Henríquez tampoco cree en la existencia de municiones encontradas en el auto del teniente. “¿Tú crees que alguien que va a ser entrevistado por la pérdida de un fusil va a dejar municiones en su vehículo? Eso no aplica”, afirma. Además, asegura que en el Servicio Médico Legal vio una herida que no le parece coherente con un disparo autoinfligido.

Tensiones internas en la unidad

La mujer también describe tensiones internas que habría vivido el teniente en su unidad y aseguró que "había mucha gente que odiaba a mi marido en su unidad”.

“Entre oficiales hay mucha envidia y muchas cosas que se tapan”, dijo Henríquez, quien además sortuvo que funcionarios que podrían aportar información temen represalias y por eso mantienen silencio.

Para la familia, el que el caso sea tratado como suicidio los deja en una situación de vulnerabilidad. “Si se suicidó, quedamos en la calle. Tenemos dos hijas pequeñas. No quiero que digan que fue suicidio solo para justificar y dejarnos sin nada”.

Dado las sospechas de la familia, anunció que pedirán que la investigación pase al Ministerio Público, buscando mayor transparencia. “Quiero conocer la verdad. No tengo nada que ocultar (...) Mi marido no se suicidó. Y siento que lo dejaron solo”.