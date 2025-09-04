 Minsal ordenó destitución de cuatro funcionarios por caso de tortura en Hospital de Osorno - Chilevisión
04/09/2025 14:27

Minsal ordenó destitución de cuatro funcionarios por caso de tortura en Hospital de Osorno

Los hechos ocurrieron en el recinto asistencial entre 2018 y 2020, cuando el hombre llegó a hacer un reemplazo y fue sometido por sus propios compañeros a episodios de hostigamiento, acoso y vejaciones.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó la destitución de de cuatro funcionarios del Hospital de Osorno involucrados en un caso de tortura a un trabajador TEA

Los hechos ocurrieron en el recinto asistencial entre 2018 y 2020 cuando el hombre llegó a la institución con motivo de un reemplazo.

Durante ese periodo fue sometido por sus propios compañeros a episodios de hostigamiento, acoso y vejaciones.

Minsal destituye a funcionados de Hospital de Osorno

A través de un comunicado la institución señalaron que en relación con los hechos ocurridos entre 2018 y 2020 “reitera su condena a estos actos de alta conmoción pública y humana”.

Además, comentaron que ese mismo día, la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, ofició a la Superintendencia de Salud de Osorno para la entrega inmediata de los antecedentes sobre lo ocurrido. 

Asimismo establecieron que se “ejecute de manera inmediata las sanciones establecidas en los sumarios administrativos, que se traducen en la destitución de los 4 funcionarios involucrados en estos graves episodios”.

Junto con eso también se requirió la apertura de un sumario administrativo, por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales “por omisión de denuncia a Fiscalía de los directivos de la época y revisión de los procedimientos administrativos que habían concluido en su oportunidad en el sobreseimiento de los involucrados“.

