Minsal emite alerta por listeria en salmón ahumado de reconocida marca - Chilevisión

El lote corresponde al salmón ahumado en caliente de la marca Cuisine & Co y producido por la empresa Comercial y Pesquera South Wind S.A.

El Ministerio de Salud declaró una Alerta Alimentaria luego de detectar la presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en un lote específico de salmón ahumado en caliente de la marca Cuisine & Co.

La medida se tomó tras los análisis realizados por la Seremi de Salud del Biobío, cuyos resultados confirmaron la existencia del microorganismo en una de las muestras revisadas.

El producto involucrado corresponde al salmón ahumado en caliente de 200 gramos, identificado con el lote 2VQ2512135D, elaborado por la empresa Comercial y Pesquera South Wind S.A.

Frente a este escenario, el Minsal ordenó el retiro del lote en todo el comercio nacional y aconsejó a quienes ya adquirieron el producto que “se abstengan de consumirlo”.

¿Qué es la listeria?

De acuerdo con el Minsal, la listeriosis es una infección de bajo riesgo para la mayoría de la población, aunque en personas vulnerables puede transformarse en una condición grave o incluso mortal.

La autoridad sanitaria advirtió que mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas o sistemas inmunes debilitados tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones serias, como sepsis o meningitis.

"En el caso de haber consumido el producto del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud", concluyó.