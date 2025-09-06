 Minsal decretó alerta alimentaria por tóxina en popular marca de harina de maíz - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía solicita sobreseer al presidente Boric por contratación de abogado con dinero fiscal Minsal decretó alerta alimentaria por tóxina en popular marca de harina de maíz Sismo de magnitud 4.5 despertó a los habitantes de Antofagasta: Revisa su epicentro Productora presentó querella contra Arturo Vidal por fallido documental: Habrían pagado 96 mil dólares Red de bots: Las eventuales penas que podrían arriesgar quienes están detrás del “hate” político
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/09/2025 08:34

Minsal decretó alerta alimentaria por tóxina en popular marca de harina de maíz

El Minsal advirtió que la ingesta prolongada de esta toxina se ha vinculado al desarrollo de cáncer de esófago.

Publicado por Gabriela Valdés

El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria nacional luego de que una investigación en la región de Tarapacá detectara un contaminante tóxico en un lote específico de harina de maíz blanco precocida, comercializada bajo la marca PAN.

Según indicó la cartera a través de X, “de acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria, se detectó la presencia de fumonisina por sobre los límites reglamentarios nacionales”.

Además, desde el Minsal hicieron un llamado a considerar las posibles consecuencias: "El consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago en los seres humanos, así como a toxicidad hepática y renal en animales".

Tras este hallazgo, el Minsal pidió a la ciudadanía evitar el consumo de esta harina en caso de tenerla y anunció que ya se están tomando medidas para retirar el lote afectado del comercio.

Detalles del lote afectado

El lote afectado corresponde al 22610790, con fecha de vencimiento 20 de marzo de 2026, detectado en el marco del Programa de Vigilancia Nacional de Micotoxinas en Alimentos.

Frente a esto, se inició un sumario sanitario, se reforzaron los controles a productos importados y se implementaron nuevas acciones de fiscalización.

La fumonisina, micotoxina producida por ciertos hongos, suele estar presente en alimentos derivados del maíz.

Finalmente, las autoridades informaron que el monitoreo continuará y que cualquier actualización será difundida a través de los canales oficiales del Minsal.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

05/09/2025

¿Se atrasa o se adelanta el reloj? Todo lo que debes saber del cambio de hora para HOY sábado

Para pasar al huso del horario de verano, durante la noche de este sábado se deberán modificar los relojes en gran parte del territorio nacional.

06/09/2025

“Mi hijo no es un don nadie”: Tachuela Chico respondió a la arremetida de su hermano contra Pastelito

Agustín Maluenda padre e hijo visitaron los estudios de Podemos Hablar para referirse, entre otras cosas, al altercado que se produjo hace uos días entre “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”.

05/09/2025