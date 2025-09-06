Minsal decretó alerta alimentaria por tóxina en popular marca de harina de maíz - Chilevisión

El Minsal advirtió que la ingesta prolongada de esta toxina se ha vinculado al desarrollo de cáncer de esófago.

El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria nacional luego de que una investigación en la región de Tarapacá detectara un contaminante tóxico en un lote específico de harina de maíz blanco precocida, comercializada bajo la marca PAN.

Según indicó la cartera a través de X, “de acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria, se detectó la presencia de fumonisina por sobre los límites reglamentarios nacionales”.

Además, desde el Minsal hicieron un llamado a considerar las posibles consecuencias: "El consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago en los seres humanos, así como a toxicidad hepática y renal en animales".