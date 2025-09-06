Minsal decretó alerta alimentaria por tóxina en popular marca de harina de maíz - Chilevisión

Tras este hallazgo, el Minsal pidió a la ciudadanía evitar el consumo de esta harina en caso de tenerla y anunció que ya se están tomando medidas para retirar el lote afectado del comercio.
Detalles del lote afectado
El lote afectado corresponde al 22610790, con fecha de vencimiento 20 de marzo de 2026, detectado en el marco del Programa de Vigilancia Nacional de Micotoxinas en Alimentos.
Frente a esto, se inició un sumario sanitario, se reforzaron los controles a productos importados y se implementaron nuevas acciones de fiscalización.
La fumonisina, micotoxina producida por ciertos hongos, suele estar presente en alimentos derivados del maíz.
Finalmente, las autoridades informaron que el monitoreo continuará y que cualquier actualización será difundida a través de los canales oficiales del Minsal.
