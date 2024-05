Luego del asesinato de los tres carabineros en Cañete en la madrugada del sábado, de inmediato se informó la suspensión de la semana distrital en el Congreso, cuyo inicio estaba pactado para este lunes 29 de abril.

Así lo informó la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola. Decisión que se tomó de manera unánime, fue para darle urgencia a la tramitación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF).

Este lunes, el presidente de la instancia, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), pidió un acuerdo para votar hasta total despacho, sin embargo, ahí pidió la palabra de la diputada Maite Orsini (RD), quien manifestó que el Comité del Frente Amplio no daría la unanimidad a lo solicitado.

“Y si bien hay disposición por parte de mi comité a trabajar todas las horas que sean necesarias, nosotros no podemos dar el acuerdo para despacharlo hasta total despacho, porque no queremos que no se pueda discutir con la seriedad y con el tiempo que requiere”, afirmó.

Debido a esta situación, se suspendió la sesión y se discutió este martes, sin muchos cambios y acuerdos respecto a lo sucedido el lunes.

Ministra Camila Vallejo abordó tramitación de RUF

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, conversó durante esta jornada con el programa Contigo En Directo de Chilevisión, donde abordó el tema.

Al ser consultada por la negativa de la diputada Maite Orsini, que es de la misma coalición de Gobierno, y más aún tras el llamado del presidente Gabriel Boric de buscar acuerdos entre oficialismo y oposición, la Ministra afirmó: “Esto no es una discusión de forma, sino de crear por ley reglas de uso de la fuerza. Todo el oficialismo ha apoyado la creación de reglas de uso de la fuerza con rango legal, quien ha estado rechazando las normas es la oposición”, partió declarando Camila Vallejo.

“El Ejecutivo propuso reglas del uso de la fuerza, nosotros no tenemos mayoría en el Congreso y la opsosición rechazó las propuestas e hicimos nuevas para contar con votos de la oposición”, agregó.

Cuando se le volvió a preguntar por los reparos de la diputada Orsini, siendo oficialista, afirmó: “Más allá de que tenga total despacho o no, necesitamos que salga una ley, no algo vacío, necesitamos que no solo esté el oficialismo aprobando las indicaciones”.