 CPLT: Más del 60% de los municipios beneficiados con royalty minero no publica sus gastos - Chilevisión
Minuto a minuto
EN VIVO | Sigue ACÁ la previa del Debate Presidencial 2025 de Chilevisión Así fue la llegada de Jeannette Jara al Debate Presidencial 2025: “No me gusta andar de víctima por la vida” CPLT: Más del 60% de los municipios beneficiados con royalty minero no publica sus gastos “No es algo nunca visto”: Este lugar de Chile lleva más de 20 mil sismos en una semana Dio paso clave: Senado aprobó multas y elevar requisitos para extranjeros que votan en Chile
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/09/2025 18:30

CPLT: Más del 60% de los municipios beneficiados con royalty minero no publica sus gastos

La presidenta del CPLT advirtió tras la fiscalización que "los gobiernos locales aún tienen una brecha importante en transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos".

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Una fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó que un 61% de las municipalidades beneficiarias de los Fondos Puente no "cumplió plenamente" con la obligación de publicar en sus sitios de transparencia activa los reportes sobre el uso de estos recursos.

De acuerdo con Transparencia, fueron 187 de 307 los municipios que registraron incumplimiento a la Ley de Presupuestos 2024, que estableció la obligación de publicar en sus sitios cómo se gestionaron esos recursos.

En concreto, esta indagación evaluó el nivel de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos correspondientes al Fondo de Comunas Mineras y Fondo de Equidad Territorial, es decir, los aportes provenientes del denominado Royalty Minero.

Según especificó el organismo, la fiscalización comprendió la totalidad del año 2024 y una muestra de 2025. Se trata de $93.645 millones de libre disposición que fueron distribuidos en 307 comunas del país, con la única limitación es que no pueden utilizarse para el pago de deudas.

¿En qué gastaron el fondo los municipios?

El análisis reveló además que, un 37% de los fondos se destinó a iniciativas de inversión, un 23% a bienes y servicios de consumo, un 18% a transferencias corrientes, un 12% a adquisición de activos no financieros y un 8% a gastos en personal.

El gasto más alto reportado corresponde a una transferencia de la Municipalidad de Maipú a su Corporación Municipal de Educación (Codeduc) por $1.670 millones.

Le sigue, la Municipalidad de La Pintana en recarpeteo de calles por $1.332 millones, La Granja en aseo domiciliario por $732 millones, Cerro Navia en pago de sueldos por $628 millones y San Ramón en aseo de calles y mantención de jardines por $514 millones.

Presidenta del CLPT advirtió "brecha en transparencia"

Natalia González, presidenta del CPLT, advirtió que "la normativa es clara al establecer que los recursos provenientes del royalty minero que se distribuyen a las municipalidades deben gastarse en promover la inversión, el desarrollo y mejorar la calidad de vida de las comunidades".

"Asimismo, se trata de cuantiosas sumas de dineros públicos. Por ello, conocer cómo se gastan es una materia de alto interés público, que los ciudadanos tienen derecho a conocer", subrayó.

"Los resultados de nuestra fiscalización evidencian que los gobiernos locales aún tienen una brecha importante en transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos", reflexionó tras los resultados de la fiscalización.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Lo último

Lo más visto

“Le pedía perdón...”: Revelan confesión de hija por asesinato de su madre en Santa Juana

La mujer de 29 años confesó haber cometido el crimen en su declaración, detalles que fueron entregados por el fiscal a cargo del caso durante su audiencia de formalización.

10/09/2025

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Esta noche los ocho aspirantes a La Moneda tendrán su primer cara a cara en el Debate en Chilevisión, que estará conducido por Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.

10/09/2025

“Obvio que nos...”: Mariela Román explicó foto con Fabricio Vasconcelos en el aeropuerto

La bailarina había publicado unas historias asegurando que se encontraba viajando solo con sus hijas y horas más tarde, negó los rumores de reconciliación tajantemente.

10/09/2025

Cara a Cara: Así funcionará el segmento del Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

La jornada de este miércoles se llevará a cabo el primer Debate Presidencial de televisión abierta por las pantallas de Chilevisión. En la instancia, los candidatos tendrán un momento de diálogo directo. A continuación, detallamos en qué consistirá.

10/09/2025