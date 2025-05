Marco Enríquez-Ominami anunció nueva candidatura presidencial: Buscará reunir 40 mil firmas - Chilevisión

Quien fuera candidato presidencial en cuatro oportunidades anunció un nuevo intento para alcanzar el sillón de La Moneda.

Este lunes, Marco Enríquez-Ominami anunció que buscará volver a estar en la papeleta por la Presidencia de la República por quinta vez consecutiva.

El fundador del desaparecido Partido Progresista reveló que su intención es postular como independiente, por lo que deberá reunir alrededor de 40 mil firmas ante el Servel.

Fue a través de su cuenta de X que el cineasta dio a conocer que repostulará a La Moneda, dando por iniciado el proceso de recolección de firmas con un dardo al oficialismo.

"No me dejaron entrar a la primaria. No me respaldan las cúpulas, pero tengo algo más fuerte: tu rabia, tu esperanza, tu voz", señaló en sus redes sociales.

A continuación, ME-O hizo un llamado a sus adherentes a "apoyar mi derecho a competir. Por las pensiones, por los sueldos, por las injusticias y abusos. Voy si tú vas conmigo. Yo estoy disponible a dar la pelea".

¿Cómo le ha ido a Marco Enríquez-Ominami en sus cuatro candidaturas presidenciales?

En 2009, Marco Enríquez-Ominami lanzó su primera candidatura y hasta ahora la que tuvo mejor rendimiento electoral.

En esa oportunidad, obtuvo 1.405.124 sufragios (20.14%) en primera vuelta y quedó en el tercer lugar detrás de Sebastián Piñera y Eduardo Frei, sin acceder a segunda vuelta.

En 2013 fue nuevamente tercera mayoría, pero logrando menos votos (723.542) y quedando fuera del balotaje otra vez.

En 2017 alcanzó los 376.871 apoyos, el 5.71%, ubicándose sexto entre las ocho cartas de la papeleta y, finalmente, en 2021, sexto entre siete nombres, con alrededor de 534 mil votos (7.60%).