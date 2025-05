“Ahí no supe más”: Mamá de enfermera que iba en aeronave perdida en Curacaví relató última conversación - Chilevisión

La madre de una de las ocupantes de la aeronave rememoró cómo fue el último llamado telefónico que tuvo con su hija.

Este jueves fue encontrada la aeronave ambulancia de la que se había perdido el contacto la tarde del miércoles en Curacaví con seis tripulantes.

La avioneta despegó desde Santiago con destino a Arica la tarde de este miércoles y trasladaba a seis personas: Ambos pilotos, un paciente y su acompañante, un médico y una enfermera.

En pleno vuelo la máquina modelo Piper Cheyenne II dejó de aparecer en los radares en las cercanías del Cerro El Roble, dando inicio a una investigación que mantiene hasta hoy. Cerca de las 16:30 horas fue hallada.

El relato de la madre de la enfermera que iba a bordo del avión ambulancia desaparecido en Curacaví

Angélica Saavedra, mamá de la enfermera Diana Niño, quien iba a bordo de la aeronave desaparecida, relató cómo fue la última comunicación que tuvo con ella.

Antes de despegar de Santiago, ambas tuvieron un contacto telefónico, a eso de las 14 horas.

En diálogo con Cooperativa, la progenitora recordó que ella "estaba contenta porque estaba en Santiago. Nosotros somos de Santiago. Me decía: 'mamá, estoy acá'".

Luego, ya más cerca de la hora de abordar el avión, ambas se volvieron a poner en contacto. Lo que no sabía ella es que hablaba con su hija por última vez antes de su desaparición.

"La última llamada que me hizo fue antes de salir y ahí no supe más. Lo último que me dijo fue: 'mamita, acuéstate, nomás, voy a llegar como en la madrugada porque tengo que ir a dejar un paciente a Arica'", relató.

"Me dijo: 'Tengo llaves, así que no te preocupes, y me quedé tranquila con eso'", complementó.