Los lujos del médico imputado por 16 mil licencias irregulares: Autos de alta gama de $90 millones - Chilevisión

El doctor emitió miles de licencias médicas y habría incrementado su patrimonio sumando tres inmuebles y cuatro vehículos de alto valor en el mercado.

El médico Leonardo González Castro quedó en prisión preventiva tras ser indicado por la Fiscalía de haber emitido miles de licencias médicas irregulares, las que significaron un perjuicio fiscal de más de $13 mil millones.

En medio de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, se conocieron nuevos antecedentes sobre la cantidad de bienes en su poder y el lujoso estilo de vida que llevaba.

La Superintendencia de Seguridad Social tomó registro de su actuar en 2022 y se le aplicó una sanción en agosto de ese año. Sin embargo, a principios de este año se recibieron nuevas denuncias en contra del médico, por participar de la venta de licencias médicas.

Millonario fraude y lujoso estilo de vida

En total, el doctor en medicina general emitió 16.528 licencias que fueron aprobadas y pagadas por Fonasa, defraudando a la institución por $13.265.032.420.

Las licencias médicas eran emitidas desde un condominio ubicado en Maipú, inmueble en el que vivió por un tiempo.

Según la información recogida por Fiscalía, esta actividad ilícita le generó importantes ganancias a lo largo de los años e incluso logró incrementar significativamente su patrimonio y sus lujos.

De acuerdo a la investigación, Leonardo González tenía:

Tres bienes inmuebles a su nombre

Cuatro vehículos de alta gama : Uno de $19 millones, otro de $33 millones, un tercero de $48 millones y el más caro de $90 millones.

“Siempre lo venían a dejar y a buscar y siempre lo veía tomando Uber. De un momento a otro apareció en autos que no son el promedio de vehículos que uno ve en estos sectores, eran autos de alta gama”, relató un exvecino del médico en conversación con CHV Noticias.