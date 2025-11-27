 Era estudiante de arquitectura: Lo que se sabe del universitario asesinado en su edificio en Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
“Decía que estaba cansado”: Revelan que guardia de la Blondie que murió apuñalado se quería jubilar “Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025 Era estudiante de arquitectura: Lo que se sabe del universitario asesinado en su edificio en Santiago Desastre ambiental en Lago Chungará: Camión boliviano derramó 25.000 litros de aceite en bofedal “Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/11/2025 11:54

Era estudiante de arquitectura: Lo que se sabe del universitario asesinado en su edificio en Santiago

La víctima fatal del ataque iba de regreso a su departamento tras compartir en una reunión social con un grupo de amigos. Casi al llegar a su domicilio fue alcanzado por un impacto de bala en el tórax.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La madrugada de este jueves un joven universitario fue asesinado en la puerta de su edificio en Santiago Centro. 

El hecho ocurrió en la intersección de calle Santa Elena con Avenida Matta cerca de las 2 de la mañana, cuando la víctima iba caminando solo en dirección a su departamento. 

Sin embargo, no alcanzó a ingresar pues fue alcanzado por un impacto de bala en el tórax por una persona que circulaba en bicicleta.

De acuerdo a lo investigado por la PDI y la Fiscalía ECOH, el hombre alcanzó a caminar cerca de 15 metros para luego desplomarse afuera del acceso de vehículos del edificio donde residía. 

Qué se sabe del asesinato

La víctima fue identificada como Lucas Tobías González Godoy, estudiante universitario de 27 años, de nacionalidad chilena. 

El joven estudiaba arquitectura en la Universidad Mayor y según detalló la Fiscalía ECOH, no  contaba con antecedentes aunque tuvo una causa anteriormente.

Antes del fatá acontecimiento, González se encontraba compartiendo en una reunión social con amigos de la carrera de cine, en un lugar cercano a su departamento. 

De momento Fiscalía informó de la participación de un sujeto que percutó un único disparo, sin embargo testigos del lugar señalaron a la policía que habría un grupo de entre tres a cuatro sujetos que lo estaban persiguiendo con anterioridad. 

Todavía no es ha establecido el móvil del crimen, pero no se descarta que haya sido un posible ajuste de cuentas dado que no sufrió el robo de ninguna de sus pertenencias. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estos son todos los bonos estatales que puedes cobrar la última semana de noviembre

Lo último

Lo más visto

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

Noche de tensión con el jurado: Querida estrella de Fiebre de Baile fue eliminada del programa

María José Quiroz, Faloon Larraguibel y Nicole "Luli" Moreno fueron las tres bailarinas que mostraron sus mejores movimientos para permanecer una semana más en competencia.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025

“Es un alivio brutal”: Habla hermana de adolescente acosada en Osorno tras captura del hombre

Belén Castillo, joven que expuso el impactante caso en redes sociales, reaccionó a la captura del hombre en la Carretera Austral. "Han sido unos días brutalmente estresantes", afirmó.

27/11/2025