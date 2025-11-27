Era estudiante de arquitectura: Lo que se sabe del universitario asesinado en su edificio en Santiago - Chilevisión

La víctima fatal del ataque iba de regreso a su departamento tras compartir en una reunión social con un grupo de amigos. Casi al llegar a su domicilio fue alcanzado por un impacto de bala en el tórax.

La madrugada de este jueves un joven universitario fue asesinado en la puerta de su edificio en Santiago Centro.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Santa Elena con Avenida Matta cerca de las 2 de la mañana, cuando la víctima iba caminando solo en dirección a su departamento.

Sin embargo, no alcanzó a ingresar pues fue alcanzado por un impacto de bala en el tórax por una persona que circulaba en bicicleta.

De acuerdo a lo investigado por la PDI y la Fiscalía ECOH, el hombre alcanzó a caminar cerca de 15 metros para luego desplomarse afuera del acceso de vehículos del edificio donde residía.

Qué se sabe del asesinato

La víctima fue identificada como Lucas Tobías González Godoy, estudiante universitario de 27 años, de nacionalidad chilena.

El joven estudiaba arquitectura en la Universidad Mayor y según detalló la Fiscalía ECOH, no contaba con antecedentes aunque tuvo una causa anteriormente.

Antes del fatá acontecimiento, González se encontraba compartiendo en una reunión social con amigos de la carrera de cine, en un lugar cercano a su departamento.

De momento Fiscalía informó de la participación de un sujeto que percutó un único disparo, sin embargo testigos del lugar señalaron a la policía que habría un grupo de entre tres a cuatro sujetos que lo estaban persiguiendo con anterioridad.

Todavía no es ha establecido el móvil del crimen, pero no se descarta que haya sido un posible ajuste de cuentas dado que no sufrió el robo de ninguna de sus pertenencias.