Inminente huelga de pilotos en Latam: Aerolínea anuncia modificaciones de vuelos para dos días - Chilevisión

La empresa se encontraba en un proceso de negociación colectiva con el sindicato, pero este último rechazó la propuesta del empleador, por lo que Latam solicitó una mediación obligatoria con la Dirección del Trabajo.

Este martes, Latam Airlines se pronunció respecto del anuncio de huelga por parte del Sindicato de Pilotos (SPL) que comenzaría a partir de la medianoche del miércoles.

El gremio de pilotos más antiguo del país se encontraba en negociación colectiva con su empleador; sin embargo, según detalló la empresa, el sindicato había votado a favor de la huelga el pasado 3 de noviembre, por lo que solicitaron la mediación obligatoria con la Dirección del Trabajo.

La situación generó una serie de modificaciones de vuelos, por lo que Trasporte Informa hizo un llamado a revisar los detalles con la aerolínea para todos los vuelos de este miércoles 12 y jueves 13 de noviembre.

Al respecto, Latam Airlines también informó que "por precaución, y con el objetivo de proteger a nuestros pasajeros —nuestra máxima prioridad— y anticiparnos a los posibles efectos de una eventual huelga".

En concreto, precisaron que "hemos realizado ajustes preventivos en algunos vuelos programados para los días 12 y 13 de noviembre de 2025".

"Los pasajeros afectados serán contactados directamente por correo electrónico, donde encontrarán las distintas alternativas disponibles para atender sus necesidades", añadieron.

Es por lo anterior que recomendaron "revisar el estado de su vuelo en la sección Mis Viajes dentro de nuestra App LATAM o en latam.com".

"Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar y agradecemos su comprensión", cerraron.

Revisa las publicaciones de X:

ATENCIÓN pasajeros con vuelos programados aerolínea @LATAM_CHI para mañana 12 y 13/nov, debido a paro anunciado por el sindicato de pilotos que comenzará esta medianoche. Chequear con su línea aérea la reprogramación de su viaje pic.twitter.com/wZLPEFcA4n — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) November 11, 2025