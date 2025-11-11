 Inminente huelga de pilotos en Latam: Aerolínea anuncia modificaciones de vuelos para dos días - Chilevisión
Minuto a minuto
“Dijo que habían problemas”: Compañeros de hombre entregan detalles tras crimen en Melipilla El dolor de una comunidad: Impacto por muerte de una madre y sus dos hijos en choque con conductor ebrio Inminente huelga de pilotos en Latam: Aerolínea anuncia modificaciones de vuelos para dos días ¿Quiénes sacaron ventaja? Pepe Auth analizó el último debate de los candidatos presidenciales EXCLUSIVO | Conocido como El Chapu o El Cebolla: El sospechoso tras el crimen de Valentina Alarcón
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/11/2025 22:41

Inminente huelga de pilotos en Latam: Aerolínea anuncia modificaciones de vuelos para dos días

La empresa se encontraba en un proceso de negociación colectiva con el sindicato, pero este último rechazó la propuesta del empleador, por lo que Latam solicitó una mediación obligatoria con la Dirección del Trabajo.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, Latam Airlines se pronunció respecto del anuncio de huelga por parte del Sindicato de Pilotos (SPL) que comenzaría a partir de la medianoche del miércoles.

El gremio de pilotos más antiguo del país se encontraba en negociación colectiva con su empleador; sin embargo, según detalló la empresa, el sindicato había votado a favor de la huelga el pasado 3 de noviembre, por lo que solicitaron la mediación obligatoria con la Dirección del Trabajo. 

Sindicato de Pilotos de Latam Airlines comenzará huelga

La situación generó una serie de modificaciones de vuelos, por lo que Trasporte Informa hizo un llamado a revisar los detalles con la aerolínea para todos los vuelos de este miércoles 12 y jueves 13 de noviembre.

Al respecto, Latam Airlines también informó que "por precaución, y con el objetivo de proteger a nuestros pasajeros —nuestra máxima prioridad— y anticiparnos a los posibles efectos de una eventual huelga".

En concreto, precisaron que "hemos realizado ajustes preventivos en algunos vuelos programados para los días 12 y 13 de noviembre de 2025".

"Los pasajeros afectados serán contactados directamente por correo electrónico, donde encontrarán las distintas alternativas disponibles para atender sus necesidades", añadieron.

Es por lo anterior que recomendaron "revisar el estado de su vuelo en la sección Mis Viajes dentro de nuestra App LATAM o en latam.com".

"Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar y agradecemos su comprensión", cerraron.

Revisa las publicaciones de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | Conocido como El Chapu o El Cebolla: El sospechoso tras el crimen de Valentina Alarcón

Se trata de El Chapu, conocido en la población El Castillo también como El Cebolla. La Policía de Investigaciones ya se encuentra trabajando en las diligencias para dar con su paradero.

11/11/2025

Había denuncias desde 2019 y cautelares vigentes: Revelan nuevos antecedentes en fatal episodio VIF en Melipilla

El fiscal Nelson Cajas entregó más antecedentes: "Es una pareja que tenía conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar.

11/11/2025

Revelan foto del accidente vehicular que sufrieron hijos de Arturo Vidal: Así quedó el auto

El vehículo sufrió daños en su parte frontal y trasera y cayó en una especie de canal de regadío. De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, los hijos del deportista y Marité Matus estarían bien.

11/11/2025

¡La grabaron en el Nacional! Revelan cuál sería la canción chilena que Dua Lipa cantará hoy

La cantante expresó su emoción por las presentaciones que tendrá este marte y miércoles en el Estadio Nacional, en las que tendrá a Princesa Alba como telonera.

11/11/2025