Kast y Jara empatados: Así se encuentran las preferencias presidenciales según Encuesta CEP - Chilevisión

27/10/2025 12:19

Kast y Jara empatados: Así se encuentran las preferencias presidenciales según Encuesta CEP

La encuesta ubicó a José Antonio Kast y Jeannette Jara en el primer puesto, cada uno con un 23% de apoyo.

Publicado por Gabriela Valdés

Este lunes se publicó la última edición de la encuesta CEP, la cual dio a conocer las preferencias presidenciales de la población a solo semanas de que se lleven a cabo las elecciones.

Ante la pregunta ¿quién le gustaría a usted que fuera la o el próximo Presidente/a de Chile?, la encuesta posicionó a José Antonio Kast y a Jeannette Jara en el primer lugar, ambos con un 23%.

En tanto, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, obtuvo un 13% de las preferencias, mientras que Franco Parisi (PDG) se posicionó en cuarto lugar con un 8%.

Más abajo se encuentran Johannes Kaiser (PNL) con un 6%, Harold Mayne-Nicholls con un 2%, Marco Enríquez-Ominami con un 2% y Eduardo Artés con un 0%.

Por otra parte, un 1% señaló que le gustaría que otra persona fuera el próximo presidente de Chile, mientras que un 21% indicó que no sabe o no contesta.

Eventuales segundas vueltas

En una eventual segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, el sondeo muestra una ventaja para el líder republicano, con 41% de apoyo frente al 33% obtenido por la exministra.

En otro escenario, Evelyn Matthei superaría a Jara con 37% contra 33%, mientras que en un balotaje entre Kast y Matthei, el republicano se impondría nuevamente con 33% frente al 29% de la exalcaldesa.

