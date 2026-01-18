 Junaeb despliega albergues con alimentación en Ñuble y Biobío por incendios forestales - Chilevisión
Minuto a minuto
Incendio amenaza cárcel El Manzano en Concepción: Gendarmería evalúa evacuar preventivamente Fiscalía anuncia investigación por origen de incendios y SML avanza en identificación de víctimas “Luchamos mucho por este colegio”: El lamento de vecinos por escuela nueva destruida en incendio Pdte. Boric reveló conversación con Kast por incendios en el sur: “Esto lo vamos a afrontar en conjunto” Fuego sigue amenazando zonas pobladas: Llaman a evacuar sectores de Trehuaco, Bulnes y Concepción
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/01/2026 14:52

Junaeb despliega albergues con alimentación en Ñuble y Biobío por incendios forestales

El organismo habilitó albergues con servicio de alimentación para las personas afectadas por el siniestro.

Publicado por CHV Noticias

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó que ha habilitado albergues con servicio de alimentación en las regiones de Ñuble y Biobío, en el marco de la emergencia por los incendios forestales que afectan gravemente a estas zonas.

Esta medida busca garantizar alimentación adecuada a las personas que debieron evacuar sus hogares y están siendo atendidas en puntos de acogida habilitados por las autoridades.

Albergues con alimentación en Ñuble

  • Ránquil: Escuela Básica Ñipas (Manuel Matta 440)
  • Pinto: Liceo Bicentenario Politécnico José Manuel Pinto Arias (Avenida Santa María 160)
  • Bulnes: Liceo Bicentenario Santa Cruz de Larqui (Carlos Palacios 488)
  • Quillón: Escuela Básica Amanda Chávez (18 de Septiembre 899)

Albergues con alimentación Junaeb en Biobío

  • Penco: Escuela Isla de Pascua (Heras 485) y Liceo Pencopolitano (San Vicente 51)

REVISA AQUÍ CENTROS DE ACOPIO

Publicidad

Destacamos

Noticias

🔴 EN VIVO | Estado de Catástrofe en Ñuble y Biobío por incendios forestales: Confirman 18 fallecidos

Lo último

Lo más visto

FOTOS | El antes y después de Lirquén tras devastador incendio forestal que llegó a viviendas

En las últimas horas han comenzado a difundirse imágenes que muestran las devastadoras consecuencias del incendio forestal que consumió gran parte del sector de Linquén en la ciudad de Penco.

18/01/2026

¿Qué es el viento puelche? El factor clave que potenció avance de los incendios en Ñuble y Biobío

Se trata de un fenómeno meteorológico característico del centro-sur de Chile que suele intensificarse durante episodios de altas temperaturas y baja humedad.

18/01/2026

VIDEO | El momento en que avión Tanker ingresa a combatir incendio forestal en Biobío

Durante la jornada de este domingo, el avión Tanker entró en acción para sobrevolar los bosques del sector de Palomares lanzando retardante a los focos de incendio que se mantienen activos en la zona.

18/01/2026

Fuego sigue amenazando zonas pobladas: Llaman a evacuar sectores de Trehuaco, Bulnes y Concepción

Las autoridades anunciaron toque de queda para tres comunas del Biobío. Además, desde Senapred siguen sumando nuevos sectores para evacuar.

18/01/2026