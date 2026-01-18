Junaeb despliega albergues con alimentación en Ñuble y Biobío por incendios forestales - Chilevisión

El organismo habilitó albergues con servicio de alimentación para las personas afectadas por el siniestro.
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó que ha habilitado albergues con servicio de alimentación en las regiones de Ñuble y Biobío, en el marco de la emergencia por los incendios forestales que afectan gravemente a estas zonas.
Esta medida busca garantizar alimentación adecuada a las personas que debieron evacuar sus hogares y están siendo atendidas en puntos de acogida habilitados por las autoridades.
Penco: Escuela Isla de Pascua (Heras 485) y Liceo Pencopolitano (San Vicente 51)