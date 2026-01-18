Junaeb despliega albergues con alimentación en Ñuble y Biobío por incendios forestales - Chilevisión

El organismo habilitó albergues con servicio de alimentación para las personas afectadas por el siniestro.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) informó que ha habilitado albergues con servicio de alimentación en las regiones de Ñuble y Biobío, en el marco de la emergencia por los incendios forestales que afectan gravemente a estas zonas.

Esta medida busca garantizar alimentación adecuada a las personas que debieron evacuar sus hogares y están siendo atendidas en puntos de acogida habilitados por las autoridades.

Albergues con alimentación en Ñuble

Ránquil: Escuela Básica Ñipas (Manuel Matta 440)

Escuela Básica Ñipas (Manuel Matta 440) Pinto: Liceo Bicentenario Politécnico José Manuel Pinto Arias (Avenida Santa María 160)

Liceo Bicentenario Politécnico José Manuel Pinto Arias (Avenida Santa María 160) Bulnes: Liceo Bicentenario Santa Cruz de Larqui (Carlos Palacios 488)

Liceo Bicentenario Santa Cruz de Larqui (Carlos Palacios 488) Quillón: Escuela Básica Amanda Chávez (18 de Septiembre 899)

Albergues con alimentación Junaeb en Biobío

Penco: Escuela Isla de Pascua (Heras 485) y Liceo Pencopolitano (San Vicente 51)

