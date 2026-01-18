Centros de acopio para damnificados por incendios forestales en Ñuble y Biobío - Chilevisión

Frente a la emergencia, se han habilitado lugares para recibir donaciones de insumos esenciales destinados a los damnificados, brigadistas, bomberos y comunidades afectadas.

Las regiones del Biobío y Ñuble enfrentan una grave emergencia debido a múltiples incendios forestales activos, situación que ha llevado a las autoridades a declarar Alerta Roja y Estado de Catástrofe para movilizar recursos y apoyo ciudadano.

Frente a esto, se han habilitado centros de acopio para recibir donaciones de insumos esenciales destinados a los damnificados, brigadistas, bomberos y comunidades afectadas.

A continuación, una guía de los puntos donde puedes colaborar en esta emergencia:

¿Qué donar en la emergencia?

Antes de llevar tus donaciones, recuerda que los centros de acopio suelen priorizar los siguientes artículos:

Agua potable y bebidas hidratantes

Alimentos no perecibles

Artículos de aseo personal

Productos de protección (mascarillas, guantes)

Alimentos y accesorios para mascotas

Palas, rastrillos y herramientas

Ropa de abrigo y mantas

📌 Centros de acopio en la Región del Biobío

Concepción: Gimnasio Municipal de Concepción, Estadio Ester Roa Rebolledo, Parque Ecuador (a la altura del supermercado Unimarc), Espacio Huellas (Castellón 396), Casa de la Música (Aníbal Pinto 1570), Casa Mantis (Maipú 1415).



Gimnasio Municipal de Concepción, Estadio Ester Roa Rebolledo, Parque Ecuador (a la altura del supermercado Unimarc), Espacio Huellas (Castellón 396), Casa de la Música (Aníbal Pinto 1570), Casa Mantis (Maipú 1415). Talcahuano: Cruz Roja Chilena (Blanco Encalada 880), Coliseo La Tortuga (Blanco Encalada 1142), Centro de eventos Divierte-T (Autopista 6642)

Cruz Roja Chilena (Blanco Encalada 880), Coliseo La Tortuga (Blanco Encalada 1142), Centro de eventos Divierte-T (Autopista 6642) Penco: Cruz Roja Chilena (Freire 525)

Cruz Roja Chilena (Freire 525) Hualpén: Anfiteatro de Hualpén (Quirihue 9146)

Anfiteatro de Hualpén (Quirihue 9146) Lebu: Plaza de Armas de Lebu

Los Ángeles: Cuartel de Bomberos (Av. Ricardo Vicuña 410)

Coronel: Frontis de la Municipalidad de Coronel

📌 Centros de acopio en región de Ñuble

Chillán: Liceo Bicentenario Marta Brunet (ex Liceo de Niñas)

San Carlos: Municipalidad de San Carlos y Centro Cultural (Av. Baena 180)

Centros de acopio en zonas no afectadas