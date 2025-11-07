Inflación alcanzó nivel más bajo desde abril de 2021: Ministro Nicolás Grau destacó IPC de octubre - Chilevisión

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en octubre la inflación fue de 0%, acumulando 3,4% en lo que va de 2025.

Este viernes se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, el cual no tuvo variación y llevó al dato a anual a ubicarse bajo 4% por primera vez en más de un año.



De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en octubre la inflación fue de 0%, acumulando 3,4% en lo que va de 2025 y bajando a 3,4% a doce meses, su menor nivel desde abril de 2021 (3,3%).

"Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cinco presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia", indicó el INE.

También se agregó que las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), con una incidencia de 0,106 puntos porcentuales (pp.).

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron vestuario y calzado (-3,1%) con -0,079 pp., e información y comunicación (-1,1%) con -0,068pp.

Ministro de Hacienda destacó IPC de octubre

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó el IPC de octubre y señaló como "muy buenas noticias para el bolsillo de las familias".

"La inflación que esperaba el mercado era 0,3%, una inflación bastante más baja que las expectativas. En términos anuales, además, la inflación bajó a 3,4% en octubre, el valor más bajo desde abril de 2021, cuando todavía estábamos en pandemia", afirmó.

"Destacable es que la inflación interanual bajó un punto completo, desde 4,4% en septiembre a 3,4% este mes", manifestó.