17 detenidos por disturbios durante romería: Metro reabrió una estación y mantiene dos cerradas - Chilevisión

La empresa informó que tres estaciones de la línea amarilla se encuentran cerradas y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior.

Este domingo, Metro de Santiago informó el cierre de tres estaciones de la Línea 2 producto de incidentes por manifestaciones al exterior a causa de la romería hacia el Cementerio General.

Las estaciones no operativas son:

Cementerios

Patronato

Cerro Blanco

De momento, van 17 detenidos por disturbios en el marco de la romería.

Disturbios por romería hacia el Cementerio General

Estos incidentes se dan en el marco de la romería hacia el Cementerio General en conmemoración a las víctimas de la dictadura familia.

En el sector de Plaza Los Héroes, un adolescente fue detenido por porte de elemento incendiario luego de que se encontrara una molotov en su mochila.

Por otra parte, y minutos más tarde, se reportaron una serie de encapuchados lanzando bengalas hacia los oficiales de Control de Órden Público en La Alamadea con Nataniel Cox.

En esa línea, el grupo de individuos lanzaron piedras al llegar al cementerio y derribaron reja perimetral del lugar.