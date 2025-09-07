 Romería al Cementerio General: Revisa los desvíos y calles cerradas en Santiago este domingo - Chilevisión
07/09/2025 10:29

Romería al Cementerio General: Calles cerradas y desvíos que afectarán a Santiago este domingo

La romería al Cementerio General, en memoria de las víctimas de la dictadura, generará desvíos de tránsito y cortes de calles este domingo en Santiago, medida que afectará a automovilistas y transporte público en pleno centro de la capital.

Publicado por Gabriela Valdés

Carabineros entregó información sobre los desvíos de tránsito que se aplicarán este domingo en Santiago, con motivo de la romería hacia el Cementerio General en homenaje a las víctimas de la dictadura.

De acuerdo con lo señalado por la institución en su cuenta de X, la marcha comenzará en Plaza Los Héroes y avanzará por las calles Morandé, Agustinas, San Antonio y avenida Recoleta, hasta llegar al camposanto. Las modificaciones al tránsito regirán entre las 9:00 y las 15:00 horas.

Desvíos de tránsito en Santiago por Romería

En el sentido oriente-poniente, los recorridos de buses se trasladarán desde Providencia por Manuel Montt, Curicó, Vidaurre, Sazié y Vergara, para luego reincorporarse a la Alameda. En el caso de los vehículos particulares, la ruta alternativa será por Salvador, Marín, Eleuterio Ramírez y Vergara, hasta volver a la Alameda.

En dirección poniente-oriente, los buses que circulen por Alameda serán desviados por avenida España hacia Blanco Encalada, Tupper y avenida Matta. En tanto, los automóviles deberán utilizar Almirante Latorre, Club Hípico, Ercilla, Tupper, El Parque, avenida Matta y Santa Rosa, hasta llegar a Diagonal Paraguay.

En el tramo norte-sur, los buses deberán salir de Recoleta a la altura de Dorsal, desviándose por Fermín Vivaceta hasta llegar a avenida Santa María. En el caso de los autos particulares, el desvío será por avenida México, Santa Laura, Independencia y Domingo Santa María, para luego reincorporarse a Fermín Vivaceta y continuar por avenida Santa María.

En el sentido sur-norte, tanto el transporte público como los vehículos particulares que circulen desde Bellavista deberán tomar Loreto, avenida Perú y El Salto, para después volver a empalmar con Recoleta y seguir su trayecto normal.

Carabineros hizo un nuevo llamado a organizar los desplazamientos con tiempo y optar por rutas alternativas mientras se realice la actividad, con el fin de evitar mayores atochamientos en las zonas intervenidas.

