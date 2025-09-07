 Incidentes en romería: Adolescente detenido con molotov y encapuchados lanzaron fuegos artificiales - Chilevisión
07/09/2025 11:20

Incidentes en romería: Adolescente detenido con molotov y encapuchados lanzaron fuegos artificiales

Durante la mañana de este domingo se llevando a cabo la romería hacia el Cementerio General en conmemoración a las víctimas de la dictadura militar. La marcha llegaba a las afueras del Palacio de La Moneda cuando se presentaron una serie de incidentes. En el sector de Plaza Los Héroes, un adolescente fue detenido por porte de elemento incendiario al encontrarse una molotov en su mochila, lo que fue informado por Carabineros. Minutos más tarde, reportaron una serie de encapuchados lanzando bengalas hacia los oficiales de Control de Órden Público en La Alameda con Nataniel Cox.

