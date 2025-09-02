Sujeto apedrea a Carabineros y periodistas en medio de operativo que deja 10 detenidos en Rancagua - Chilevisión

La presencia del personal policial generó resistencia en algunos pobladores del sector que intentaban obstaculizar el allanamiento. En el lugar se encontraron armas de fuego, pasta base y marihuana.

Durante la mañana de este martes, personal de Carabineros llevó a cabo un operativo de allanamiento a cerca de 25 inmuebles en Rancagua por tráfico de drogas y acopio de armas de fuego.

Sin embargo, el actuar policial generó resistencia en algunos de los pobladores del sector, quienes intentaron obstaculizar el trabajo del OS7 lanzando piedras y gritando a distancia.

De momento, se informó que existen 10 detenidos tras el operativo.

Confrontan a Carabineros en medio de operativo de allanamiento

Mediante la transmisión en vivo de Chilevisión se logra ver cómo un sujeto comienza a lanzar piedras a personal de Carabineros mientras realizaban el allanamiento.

Pese a eso, se lograron incautar armas, bolsas con pasta base y marihuana dentro de los domicilios del sector.

Revisa el momento en que sujeto lanza piedras a equipo del matinal de CHV y Carabineros