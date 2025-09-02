 Sujeto apedrea a Carabineros y periodistas en medio de operativo que deja 10 detenidos en Rancagua - Chilevisión
02/09/2025 12:09

Sujeto apedrea a Carabineros y periodistas en medio de operativo que deja 10 detenidos en Rancagua

La presencia del personal policial generó resistencia en algunos pobladores del sector que intentaban obstaculizar el allanamiento. En el lugar se encontraron armas de fuego, pasta base y marihuana.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este martes, personal de Carabineros llevó a cabo un operativo de allanamiento a cerca de 25 inmuebles en Rancagua por tráfico de drogas y acopio de armas de fuego. 

Sin embargo, el actuar policial generó resistencia en algunos de los pobladores del sector, quienes intentaron obstaculizar el trabajo del OS7 lanzando piedras y gritando a distancia. 

De momento, se informó que existen 10 detenidos tras el operativo

Confrontan a Carabineros en medio de operativo de allanamiento 

Mediante la transmisión en vivo de Chilevisión se logra ver cómo un sujeto comienza a lanzar piedras a personal de Carabineros mientras realizaban el allanamiento. 

Pese a eso, se lograron incautar armas, bolsas con pasta base y marihuana dentro de los domicilios del sector. 

Revisa el momento en que sujeto lanza piedras a equipo del matinal de CHV y Carabineros

