Incendios forestales en Chile: Revisa acá cómo solicitar salvoconducto en toque de queda - Chilevisión

19/01/2026 22:02

Incendios forestales en Chile: Revisa acá cómo solicitar salvoconducto en toque de queda

En Comisaría Virtual existe la opción de obtener un salvoconducto en caso de que sea estrictamente necesario y que, por supuesto, la medida de toque de queda vuelva a adoptarse.

Publicado por CHV Noticias

El domingo recién pasado rigió un toque de queda decretado por las autoridades debido al avance de los incendios forestales. La medida se centró en el sector de Lirquén y en las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, todas en la región del Biobío.

Recordemos que la medida implicaba que toda persona debía permanecer en su domicilio, quedando estrictamente prohibida la circulación peatonal y vehicular.

No obstante, debes saber que en Comisaría Virtual existe la opción de obtener un salvoconducto en caso de que sea estrictamente necesario y que, por supuesto, la medida vuelva a adoptarse.

Cómo obtener salvoconducto por toque de queda

Para obtener el salvoconducto emitido por Comisaría Virtual, solo debes seguir este paso a paso:

  • Ingresar al sitio web oficial de la Comisaría Virtual de Carabineros (haz clic acá).
  • Dirígete a la sección "Trámites" y selecciona la opción "Salvoconductos".

  • Pincha el botón azul "ClaveÚnica" bajo la opción "Salvoconducto individual para toque de queda".

  • Rellena con los datos solicitados: eso incluye tu RUN, ClaveÚnica, correo, dirección de domicilio, dirección a la que te dirigirás durante el toque de queda y motivo.

