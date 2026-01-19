Incendios forestales en Chile: Revisa acá cómo solicitar salvoconducto en toque de queda - Chilevisión

En Comisaría Virtual existe la opción de obtener un salvoconducto en caso de que sea estrictamente necesario y que, por supuesto, la medida de toque de queda vuelva a adoptarse.

El domingo recién pasado rigió un toque de queda decretado por las autoridades debido al avance de los incendios forestales. La medida se centró en el sector de Lirquén y en las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, todas en la región del Biobío.

Recordemos que la medida implicaba que toda persona debía permanecer en su domicilio, quedando estrictamente prohibida la circulación peatonal y vehicular.

No obstante, debes saber que en Comisaría Virtual existe la opción de obtener un salvoconducto en caso de que sea estrictamente necesario y que, por supuesto, la medida vuelva a adoptarse.

Cómo obtener salvoconducto por toque de queda

Para obtener el salvoconducto emitido por Comisaría Virtual, solo debes seguir este paso a paso:

Ingresar al sitio web oficial de la Comisaría Virtual de Carabineros (haz clic acá).

Dirígete a la sección "Trámites" y selecciona la opción "Salvoconductos".

Pincha el botón azul "ClaveÚnica" bajo la opción "Salvoconducto individual para toque de queda".