 VIDEO | Densa columna de humo cubre el cielo: Incendio de gran magnitud en bodegas de Lo Espejo - Chilevisión
Minuto a minuto
FOTOS | Impactante columna de humo negro cubre sectores de Santiago tras incendio en bodegas Proyecto busca eliminar la renovación de licencias hasta los 65 años: ¿En qué consiste? VIDEO | Densa columna de humo cubre el cielo: Incendio de gran magnitud en bodegas de Lo Espejo Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro Cathy Barriga rechaza acuerdo con Fiscalía y confirma que irá a juicio: “Se puede demostrar mi inocencia”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/12/2025 17:08

VIDEO | Densa columna de humo cubre el cielo: Incendio de gran magnitud en bodegas de Lo Espejo

El fuego está afectando un sector industrial de Lo Espejo y debido al material inflamable, humo es visible desde varios puntos de la capital.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un incendio de grandes proporciones está afectado a bodegas en el límite de las comunas de Lo Espejo y San Bernardo, región Metropolitana. 

La emergencia se desarrolla en Camino San Esteban con Avenida Lo Espejo, donde hay 40 bodegas en tres galpones que están siendo consumidas por el fuego.

La llamas causaron una columna de humo visible desde varios puntos de la capital.

Bomberos se encuenta trabajando en el combate a las llamas y existe un inminente riesgo de propagación a locales cercanos.

El lugar del siniestro corresponde a sector industrial donde exiten locales y bodegas con material altamente inflamable. 

Además se llamó a tener precaución en el tránsito debido a la gran cantidad de humo que emana hacia la Ruta 5 y General Velásquez.

Incendio afecta bodegas en Lo Espejo 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Horarios Año Nuevo 2026: Así funcionará el comercio este 31 de diciembre y 1 de enero

Lo último

Lo más visto

Quiebres amorosos que marcaron el 2025: Las rupturas más comentadas del año

Separaciones inesperadas, comunicados en redes sociales y relaciones que parecían sólidas llegaron a su fin durante 2025, generando sorpresa y debate entre seguidores y el mundo del espectáculo.

29/12/2025

Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro

Ha trabajado con artistas como Cris MJ, Julianno Sosa y Standly y cuenta con éxitos con millonarias cifras en streaming. Hoy cumple la medida catuelar tras ser acusado de retener por 24 horas y torturar a uno de sus trabajadores.

31/12/2025

Los famosos que fallecieron en 2025: Las despedidas que marcaron el año en Chile y el mundo

El mundo del espectáculo, la música, la televisión y el deporte despidió este 2025 a figuras que marcaron generaciones, dejando un legado imborrable en la cultura popular y en la memoria de sus seguidores.

31/12/2025

Calendario de feriados 2026 en Chile: Revisa todas las fechas y cuáles son irrenunciables

Para muchos, estos días significan oportunidades de aprovechar puentes largos y escapadas de fin de semana. Aquí te contamos el listado completo del año.

31/12/2025