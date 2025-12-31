VIDEO | Densa columna de humo cubre el cielo: Incendio de gran magnitud en bodegas de Lo Espejo - Chilevisión

El fuego está afectando un sector industrial de Lo Espejo y debido al material inflamable, humo es visible desde varios puntos de la capital.

Un incendio de grandes proporciones está afectado a bodegas en el límite de las comunas de Lo Espejo y San Bernardo, región Metropolitana.

La emergencia se desarrolla en Camino San Esteban con Avenida Lo Espejo, donde hay 40 bodegas en tres galpones que están siendo consumidas por el fuego.

La llamas causaron una columna de humo visible desde varios puntos de la capital.

Bomberos se encuenta trabajando en el combate a las llamas y existe un inminente riesgo de propagación a locales cercanos.

El lugar del siniestro corresponde a sector industrial donde exiten locales y bodegas con material altamente inflamable.

Además se llamó a tener precaución en el tránsito debido a la gran cantidad de humo que emana hacia la Ruta 5 y General Velásquez.

Incendio afecta bodegas en Lo Espejo