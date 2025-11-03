 Importante sismo sacude al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro - Chilevisión
03/11/2025 13:06

Importante sismo sacude al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

Durante el mediodía de este lunes un temblor sorprendió a los habitantes de la región de Atacama.

Publicado por CHV Noticias

Durante el mediodía de este lunes se registró un sismo de magnitud 5.6 en la localidad de Carrizal Bajo, ubicada en la región de Atacama.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor se ubicó a 70 km al norte de Carrizal Bajo y se registró a las 12:51 horas.

Los detalles del sismo

Además, desde la entidad informaron que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 31,5 kilómetros.

De manera inicial el organismo había cifrado el movimiento telúrico en 5.3; sin embargo, minutos más tarde actualizó la magnitud a 5.6.

Hasta el momento no se reportan daños a viviendas, personas o infraestructura, ni tampoco se ha informado alerta de tsunami en las costas del país.

Revisa la publicación de X:

