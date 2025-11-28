Impacto en Valdivia: Niño de 3 años salió de jardín infantil y deambuló descalzo por la vía pública - Chilevisión

La desaparición del menor recién fue advertida cuando su abuela llegó al jardín infantil a retirarlo, sin embargo, las educadoras no lograron ubicarlo.

Un niño de 3 años fue encontrado descalzo y deambulando por la vía pública en la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos.

Esto sucedió luego de que el menor saliera desde el Jardín Infantil y Sala Cuna Campanita, lo que derivó en acciones administrativas y judiciales por parte del organismo, informó Radio Bío Bío.

La desaparición del menor recién fue advertida cuando su abuela llegó al mencionado recinto a retirarlo, sin embargo, las educadoras no lograron ubicarlo.

El citado medio indicó que locatarios de negocios cercanos iniciaron una búsqueda en los alrededores, donde un transeúnte avistó al menor y lo entregó a quienes lo estaban buscando.

El recorrido del menor quedó registrado en cámaras de seguridad, donde el niño caminó cerca de dos cuadras y siempre descalzo.

Desde JUNJI Los Ríos informaron que el caso fue derivado al Ministerio Público y se abrió un sumario interno, donde se ordenaron medidas operativas inmediatas en el establecimiento para reforzar los protocolos de seguridad.

Con relación a la situación ocurrida con el Jardín Infantil Campanita de la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, informamos que:

Tras los hechos ocurridos el pasado miércoles 26 de noviembre, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) actuó con la máxima celeridad y responsabilidad, activando de inmediato el protocolo institucional de Detección de Situaciones de Vulneración de Derechos, establecido para resguardar la seguridad y bienestar de niñas y niños.

Se instruyó un sumario administrativo para establecer responsabilidades y se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, en estricto cumplimiento de nuestras normativas y principios de transparencia.

De manera paralela, se han reforzado las medidas de seguridad en el jardín infantil, tras la inspección realizada por el equipo de Seguridad Laboral de JUNJI regional, que se ejecuta de forma periódica.

El acompañamiento a la familia ha sido constante, entregando apoyo y contención a través de nuestros equipos especializados, con el objetivo de asegurar la confianza y tranquilidad en este proceso.

Como institución, reafirmamos nuestro compromiso permanente con el cuidado y la protección integral de cada niño y niña que asiste a nuestros establecimientos. Este hecho nos moviliza a fortalecer aún más nuestros protocolos y medidas de seguridad, siempre con el propósito de garantizar espacios seguros y protectores para la primera infancia.