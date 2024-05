Hombre sufrió la quema de su furgón y descubrió insidiosos mensajes que revelan conflicto amoroso - Chilevisión

Maximiliano contó los detalles del incidente a Contigo en la Mañana, asegurando tener sospechas en su ex pareja o el ex novio de su actual polola. "La persigue constantemente, está obsesionado con ella", contó.

Un insólito suceso se registró en Maipú: Un furgón fue quemado y dejaron escritos varios mensajes en el auto siniestrado que dan cuenta de un posible conflicto amoroso.

Este acontecimiento fue dado a conocer en Contigo en la Mañana, evidenciando los daños del automóvil de marca Peugeot del año 2022 y que era la fuente de trabajo de su dueño, Maximiliano.

En la máquina quedaron grabadas algunas consignas de alto calibre y con varios improperios, apuntando a un presunto incendio intencional.

Sospechas hacia su ex

Maximiliano, en conversación con el matinal de CHV, aseguró tener sospechas contra su ex pareja o el ex pololo de su actual novia. Aún así advirtió que "no he recibido amenazas por esto".

"Puede ser rabia hacia mí o hacia ella (actual polola), porque ella andaba en este vehículo", detalló.

Por otro lado, al ser consultado por su vínculo con su ex pareja, el afectado reveló que se llevan "en general mal", pero que además "tenemos un hijo que tiene 3 meses".

"Veo a mi hijo, pero tenemos una mala relación", complementó, detallando que estuvieron cerca de 10 años juntos y que el quiebre ocurrió hace aproximadamente 9 meses atrás.

En cuanto al ex novio de su polola, sostuvo que "él la persigue todos los días, ha ido a su trabajo, ayer estuvo acá en la casa de ella. La persigue constantemente, está obsesionado con ella".

Ex pareja negó acusaciones

Posteriormente, Carolina Silva, ex pareja de Maximiliano, tomó contacto con el programa y negó todas las acusaciones, aseverando que tiene la luz cortada y que su pequeño hijo se encuentra enfermo.

"Lo he pasado muy mal porque este personaje me ha hecho mucho daño", reconoció, revelando que han tenido problemas solamente por su hijo.

"Jamás le he hecho un problema amoroso, sino que siempre ha sido en virtud de que no se preocupa de mi güagüita", explicó.

En ese sentido, Carolina expuso que "me duele bastante que el papá de mi hijo piense que yo podría llegar a eso", destacando que no se involucraría en un asunto de ese calibre debido a que su máxima responsabilidad es su recién nacido.

"Lo invito a él y a su actual polola a que analicen su situación y vean de qué manera llevaron su relación, pero no apuntándome a mí", continuó, dejando en evidencia que ese vínculo pudo haber comenzado a raíz de una supuesta infidelidad.

Quema de restorán

Ya casi al finalizar, Maximiliano contó otro antecedente clave a este suceso. Y es que hace dos semanas atrás, según dijo, su polola sufrió la quema de su local de comidas.

"No sé si ella hizo alguna denuncia, pero yo creo que sí porque llegaron Carabineros", indicó el afectado, dejando entrever que ambos hechos podrían estar conectados.