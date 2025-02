Habla ex pareja de diputado Jorge Durán tras denuncia: “Me tenía amenazada con destruir mi vida” - Chilevisión

Macarena, ex pareja del diputado Jorge Durán (RN), rompió el silencio tras la denuncia de abuso sexual presentada este martes contra el parlamentario.

La mujer presentó formalmente la acusación durante las primeras horas de este martes, instancia en la que dijo haber sufrido maltratos, abuso sexual y violación por parte del parlamentario, hechos que habrían ocurrido la madrugada del pasado sábado.

"Me da lata que esté inventando cosas, mintiendo, al final la verdad va a salir a la luz", señaló la denunciante durante un punto de prensa, en respuesta a la declaración de Durán donde negó los hechos denunciados por ella.

El parlamentario, a través de un comunicado, aseguró que interpuso una denuncia contra su ex pareja durante la noche del lunes, acusándola de una presunta "extorsión" y "robo" de dinero desde una tarjeta de crédito.

Habla de denunciante del diputado Jorge Durán

"No denuncié antes porque tenía miedo. Él me tenía súper amenazada y desde antes que pasara esto", dijo la denunciante.

Al respecto, indicó que "él siempre me dijo que yo era la polola de un diputado y tenía que comportarme como tal, que tenía que tener cuidado con el contenido que subía ni de los negocios que él tenía por abajo".

"Tenía miedo de salir de ahí (de su relación con el diputado). Era como la mafia, Jorge me tenía amenazada de que iba a destruir mi vida y la de mi familia", agregó.

Sobre la acusación de presunto robo, la mujer desmintió al parlamentario y aseguró que "él mismo agregó las tarjetas, tengo por WhatsApp la foto que me envió de la tarjeta y me dijo 'agrégala a la aplicación del Jumbo'. Yo tenía descuentos".

Macarena también explicó por qué seguía viviendo con Durán, pese a que ya no estaban en una relación sentimental: "Me fui a vivir con él en diciembre, él me propuso que me fuera a vivir porque nos estábamos quedando siempre en mi departamento o en su casa y no valía la pena seguir manteniendo dos hogares".