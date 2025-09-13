Capturados en flagrancia: Funcionarios municipales de Maipú son detenidos por robar cables de cobre - Chilevisión

Cuatro trabajadores de SMAPA fueron sorprendidos con 600 kilos de cables de cobre, cuyo avalúo supera los $6 millones.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Pudahuel detuvo en flagrancia a cuatro funcionarios del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú (SMAPA), quienes fueron descubiertos trasladando material eléctrico hacia un inmueble en un sector residencial.

El cargamento, correspondiente a cables de cobre, fue avaluado en más de $6 millones.

El subprefecto Patricio Ruíz, jefe de la BICRIM, explicó que los oficiales detectaron un vehículo con logotipos de la empresa sanitaria municipal de Maipú descargando material en una vivienda particular ajena al sector empresarial o industrial de la comuna.

Tras ser consultados, uno de los individuos se identificó como funcionario de SMAPA e indicó que los cables pertenecían a la sanitaria.

Sin embargo, al tomar contacto con la empresa, la PDI constató que los trabajadores no contaban con ninguna orden de servicio ni autorización para trasladar o almacenar material en domicilios.

En total, los detectives incautaron más de 600 kilos de cable de cobre, cuyo avalúo supera los $6 millones.

Los cuatro detenidos pasaron esta mañana a control de detención, en un procedimiento que quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia Occidente.

Comunicado del municipio de Maipú

A través de un comunicado, la Municipalidad de Maipú informó que en agosto de este año denunciaron a los involucrados en la detención. Además, aseguran que tres de ellos fueron contratados en la gestión de Cathy Barriga.

En la misma declaración, señalaron que estos cables de cobre cumplen "una función crítica y son utilizados para la conexión de bombas de agua potable en pozos profundos".

"La Municipalidad de Maipú, particularmente SMAPA, solicitó el 13 de agosto una investigación sumaria, la que fue instruida por la Administración Municipal y actualmente se encuentra en curso, contemplando las mayores sanciones", detallaron.

"Como municipio condenamos de manera categórica el actuar de los funcionarios municipales involucrados en este ilícito y tomaremos todas las medidas correspondientes para buscar la sanción más drástica posible, agotando cada una de las instancias judiciales y administrativas", agregan.